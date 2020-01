Pe unde sunt soții Bertici?

După ce expediția Hello Siberia a ajuns la destinație, la Oymyakon, în cinstea victoriei soții Bertici și-au permis câteva zile mai lejere. După ce au ajuns la “Polul Frigului”, parcă nu mai sunt atât de încordați și văd cu alți ochi lumea din jur.

Sunt fericiți și împreună cu ei se bucură și miile de persoane din numeroase țări care le urmăresc călătoria. După ce au trecut vreo 3-4 zile fără să relatăm despre peripețiile lor, cititorii noștri au sunat în redacție că așteaptă vești noi despre cei doi aventurieri.

Traseul din Oymyakon până la drumul Federal (Trans Siberian), adică cei circa 4.400 km, l-au parcurs în 5 zile. După cum am arătat și când mergeau spre Oymyakon, aici în foarte multe locuri nu există șosea asfaltată, drumul nu se curăță, iar la -40, -50 grade C se circulă ca pe gheață, sau pe alocuri chiar pe gheață. După cum au calculat la întoarcere, în total de patru ori au traversat râul Lena înghețat și de două ori (dus și întors) râul Aldan, tot pe gheață, dar chiar și pe drum erau locuri unde în 3-4 ore abia au reușit să parcurgă 100 km. După ce Attila, la sfatul unui inginer auto din România, a reglat injectoarele mașinii, NEO se comportă foarte bine, a rezistat eroic și sub -50 grade C, dar cum se îndepărtează de zona Yakutsk gerul polar nu se mai resimte la fel de puternic. Ieri au fost doar -20, -38 grade C și a început să ningă.

Ghidul de la Polul Frigului le-a spus că în decursul anilor a întâmpinat în Oymyakon turiști din 70 de țări. “S-a uitat la noi și a zis: Voi sunteți nebuni, dar și eroi frumoși! Cum să vii la Oymyakon în plină iarnă la -55 de grade cu o singură mașină! Și localnicii când merg la Ust-Nera merg cu câte două mașini! Am răspuns simplu: Noi avem DACIA” – ne-au relatat soții Bertici.

În drum spre orașul Cita s-au întâlnit din nou cu Sașa (românul) la Yakutia, iar în Cita cu Vladimir. Au petrecut câte o seară minunată cu ei, iar azi NEO, fiind o mașină nouă, va intra în revizie periodică, la reprezentanța Renault, în orașul Ulan-Ude.

Despre portofelul furat încă nicio veste. Bani lichizi nu mai au, dar având un card pe telefon o colegă din Satu Mare periodic le alimentează contul, iar ei pot plăti cu telefonul. Mai au cel puțin două săptămâni bune până la Satu Mare, dar vor veni pe altă rută, diferită de cea pe care au mers.