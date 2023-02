Pe măsură ce magazinele şi furnizorii vor transfera costurile, vor apare noi majorări de preţuri

Cumpărătorii din întreaga lume vor plăti mai mult pentru alimente în acest an comparativ cu anul trecut, potrivit retailerilor, firmelor de bunuri de consum şi investitorilor, exceptând situaţia în care preţurile materiilor prime vor scădea sau tendinţa de tranziţie la mărcile proprii ale magazinelor, mai ieftine, se va accelera, transmite Reuters.

De mai mult de un an, retailerii şi producătorii bunuri de consum sunt blocaţi în negocieri dure cu privire la preţuri, fricţiunile începând în 2021 din cauza blocajelor provocate de COVID-19 pe lanţurile de aprovizionare. Între timp disputa s-a agravat ca urmare a costurilor mari la materii prime şi energie, creşterea preţurilor la produsele de bază, de la pâine şi până la lapte şi carne, agravând o criză a costului vieţii în Europa.

În primele trei săptămâni ale acestui an, britanicii au plătit cu 16,7% mai mult pentru alimente, comparativ cu perioada similară a anului trecut, potrivit firmei de cercetare Kantar. În SUA, indicele produselor alimentare, care include şi mesele acasă dar şi la cafenele şi restaurante, a crescut cu 10,4% în anul 2022.

Mark Schneider, directorul unei companii, cel mai mare producător de alimente din lume, a declarat săptămâna trecută că grupul va fi nevoit să majoreze şi mai mult preţurile produselor alimentare în acest an, pentru a contracara costurile mai mari de producţie pe care nu le-a transferat încă în totalitate asupra consumatorilor.

Marjele marilor producători de bunuri de consum au fost reduse de costurile mai mari cu imputurile timp de aproape un an în condiţiile în care preţul ingredientelor, precum grâu şi ulei de floarea soarelui, a explodat după invadarea Ucrainei.