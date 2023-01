Pe 22 ianuarie începe Anul Nou Chinezesc

Conform calendarului gregorian, anul 2023 a început pe data de 1 ianuarie. Însă nu toate ţările respectă aceste date. China, de exemplu, sărbătoreşte noul an, numit Anul Iepurelui de Apă, pe 22 ianuarie.

Anul Nou Chinezesc este sărbătorit, de asemenea, în multe ţări din Asia de Sud, precum Thailanda şi Cambodgia. Dar data nu este fixă. Ea este stabilită de calendarul lunisolar chinezesc şi, prin urmare, se schimbă în fiecare an. Fiecare an chinezesc primeşte numele său de la zodiacul chinezesc. Ca şi zodiacul occidental, acesta este împărţit în 12 secţiuni. Cu toate acestea, toate acestea sunt caracterizate de un animal şi durează mai degrabă un an lunar decât o lună. 2023 este anul Iepurelui.