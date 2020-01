Patrula de Reciclare a început un nou program

Profesori de la grădinițe, școli și licee din toată țara se pot înscrie în Programul național de educație de mediu, care a reînceput cu o nouă misiune.

Echipele din Patrula de Reciclare au trecut la un nou nivel în ediția 2020.



“După 8 ani în care am creat un model sustenabil de educație, am stabilit un record național la colectarea deșeurilor electrice, am primit premii, aprecieri și susținere din partea comunităților, a presei, autorităților și mediului de afaceri, devenim o platformă de excelență în promovarea obiceiurilor bune față de mediu. La ediția 2020, „reciclăm” obiceiuri și le transformăm în practici corecte și responsabile”, ne scrie Alexandra Arnăutu, director de program.

Patrula vizează 20 de idei eco pentru 2020, subiecte de actualitate care ar trebui să ne preocupe pe toți, dacă vrem să ne îmbunătățim viața și să salvăm ecosistemul. Echipele participante, profesori și elevi, vor încerca să își facă școlile cât mai „eco-friendly”, adoptând schimbări concrete care să ne inspire să le preluăm. Vom vorbi despre „cum am făcut”, nu despre „cum ar trebui sa facem”.

Toți pentru mediu, educație pentru toți! – este sloganul sub care vom performa în 2020.

Pe Site-ul, pagina de Facebook și Canalul YouTube ale programului veți găsi exemple și experiențe reale ale echipelor din Patrula de Reciclare. Profesori de la grădinițe, școli și licee din toată țara se pot înscrie în continuare, ne relatează Ada Lungu, editor PR, Patrula de Reciclare. (0720 361 628; <ada.lungu@rorec.org>)