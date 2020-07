Patru tineri din Satu Mare au intrat la Universitatea de Medicină din Cluj

Despre concurenţa acerbă din acest an la admiterea în universităţi am scris cu mai multe ocazii. Aminteam de marile centre universitare din Bucureşti, Iaşi, Timişoara şi Cluj.

Iată deci că şi la Universitatea de Medicină şi Farmacie “Iuliu Haţieganu” din Cluj a fost o la fel de mare concurenţă. S-au înscris 916 absolvenţi de liceu pe cele 380 de locuri, din care 60 cu taxă. Ultima notă la Buget a fost 7,86 şi la Taxă 7,53.

Printre fericiţii admişi recent se numără şi 4 tineri din Satu Mare. Este vorba despre Vereş Iasmina, Borlan Maya, Ardelean Andrei – absolvenţi ai Colegiului Naţional “Mihai Eminescu” – şi Paula Kardos de la Colegiul Naţional “Doamna Stanca”. Iată ce ne-au declarat într-un glas, cei 4 tineri: “Am muncit pe brânci pentru a ajunge să fim admişi la medicină generală în cadrul UMF “Iuliu Hatieganu”. Încă de când ne-am ales această opţiune, de la începutul clasei a IX-a, am început să învăţ[m zi şi noapte la biologie şi chimie. Chiar şi pregătirea online a dat roade pentru noi, fiindcă am fost conştiincioşi şi ne-am organizat bine materia pe zile. În ultimele săptămâni înainte de examen lucram şi 10 ore ştiind cât de greu e s[ ajungi la această facultate. În ziua examenului am păşit încrezători in sălile alocate, cu măştile puse şi gata să dovedim de ce suntem în stare. Am avut de rezolvat 25 de grile de biologie şi 25 de chimie în 2 ore, iar părinţii ne aşteptau afar[ nerăbdători să afle cum ne-am descurcat. Rezultatele au venit în aceeaşi zi cu examenul şi ne-au făcut cei mai fericiţi, fiind admişi cu note foarte bune. Un sfat pe care l-am da elevilor care vor să urmeze această cale este să se dedice studiului şi să iubească materia, fiindcă dacă nu îţi place ce înveţi nu ai cum să dai randamentul necesar. Deşi avem 6 ani lungi de muncă în faţă, suntem nerăbdători să începem studiile în cadrul UMF Iuliu Haţieganu”.

Noi îi felicităm pe cei patru şi le dorim cât mai multe succese în carieră!