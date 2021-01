Patru scenarii pentru turneul final Euro 2020

Conform unor informaţii comunicate de UEFA federaţiilor desemnate ca organizatoare ale unor partide de la Euro 2020 şi difuzate apoi şi de FRF, se precizează că forul fotbalistic din Europa are în studiu 4 scenarii prinvind derularea turneului final.

În comunicat se arată că UEFA lucrează cu cele 12 oraşe organizatoare pentru adoptarea unor scenarii în vederea disputării meciurilor.

Cele patru scenarii pregătite sunt:

• stadion deschis integral

• stadion deschis cu o capacitate de cel puţin 50%

• stadion deschis cu o capacitate cuprinsă între 20% şi 30%

• stadion cu porţile închise.

Fiecare oraş va alege, împreună cu UEFA, două scenarii urmând ca, în funcţie de datele concrete dintr-o ţară său alta, să se ia o decizie până la finalul lunii martie. Preşedintele FRF, Răzvan Burleanu, a declarat că echipa de organizare Euro 2020 la Bucureşti a revenit de luni la lucru şi se ocupă de culegerea şi prelucrarea informaţiilor solicitate de UEFA.

Vă reamintim că Euro 2020 va avea loc în vara lui 2021, între 12 iunie şi 12 iulie. Capitala României, oraşul Bucureşti se află printre cele 12 oraşe care vor găzdui Euro. Revenim în rândurile de mai jos cu oraşele desemnate pentru a găzdui jocurile de la Euro 2020.

• Anglia, Londra: Wembley (90.652 de locuri), arena a fost construită în anul 2007 – va găzdui semifinalele şi marea finală a Euro 2020.

• Germania, Munchen: Allianz Arena (70.067 de locuri), stadionul a fost construit în 2005 – va găzdui un meci din sferturile de finală şi trei din faza grupelor.

• Azerbaidjan, Baku: Stadionul Olimpic (69.870 de locuri), arenă nouă – va găzdui un meci din sferturile de finală şi trei din faza grupelor.

• Rusia, Sankt Petersburg: Zenit Arena (61.251 de locuri), va găzdui un meci din sferturile de finală şi trei din faza grupelor.

• Italia, Roma: Stadionul Olimpic (68.993 de locuri), va găzdui un meci din sferturile de finala şi trei din faza grupelor.

• Danemarca, Copenhaga: Telia Parken (38.190 de locuri), arena a fost deschisă în 1992 – va găzdui un meci din optimile de finală şi trei din faza grupelor.

• România – Bucureşti: „Arena Naţională” (54.851 de locuri), stadion inaugurat în 2011 – va găzdui un meci din optimile de finala, şi trei din faza grupelor. Austria – Macedonia de Nord (13.06), Ucraina – Macedonia de Nord (17.06), Ucraina – Austria (21.06), Sfert de finală (28.06, 1F-3A,B sau C).

• Olanda, Amsterdam: Amsterdam ArenA (53.052 de locuri), arenă construită în 1996 – va găzdui un meci din optimile de finală şi trei din faza grupelor.

• Irlanda, Dublin: Dublin Arena (51.711 de locuri), arenă construită în 2010 – va găzdui un meci din optimile de finală şi trei din faza grupelor.

• Ungaria, Budapesta: Ferenc Puskas (68.156 de locuri), va găzdui un meci din optimile de finală şi trei din faza grupelor.

• Bilbao, Spania: San Mames – stadion nou (este noul San Mames), are o capacitate de 53.332 locuri. Va găzdui un meci din optimi şi trei din faza grupelor.

• Glasgow, Scoţia: Hampden Park – stadion renovat, are o capacitate de 52.063 locuri. Aici se vor disputa trei meciuri din grupe şi unul din optimi.