Patru oraşe mari din Ardeal au fondat Alianţa Vestului

Se doreşte atragerea de fonduri europene pentru dezvoltarea regiunii

Primarii Nicolae Robu (Timişoara), Emil Boc (Cluj- Napoca), Gheorghe Falcă (Arad) şi Ilie Bolojan (Oradea) au semnat sâmbătă, la Timişoara, documentele de înfiinţare a Alianţeu Vestului, iniţiativă prin care se doreşte atragerea de fonduri europene pentru dezvoltarea economică a zonei de vest a ţării.

„Am decis să creăm un for informal pentru schimburi de idei şi de experienţă între noi, edilii oraşelor în cauză, şi între administraţiile publice locale pe care le conducem, dar şi de cooperare pe proiecte mari, în primul rând de conectivitate de mare viteză, dar şi în domeniile cultură, educaţie, sănătate, turism, sport, securitate şi dezvoltare, în sens larg”, a anunţat Nicolae Robu. Edilul din Timişoara a subliniat că semnarea de sâmbătă este documentul-temelie al Alianţei Vestului.

Primarul din Timişoara a ţinut să menţioneze că iniţiativa nu este una împotriva cuiva anume: “Documentul major care stă la baza ideii noastre este declaraţia de la Alba Iulia. În spiritul acestei declaraţii, vrem să punem la baza acestei structuri principiul libertăţii comunităţilor de a se asocia, de a-şi optimiza resursele.”

„Aş vrea să vă spun ce nu este această iniţiativă. Această iniţiativă nu are niciun fel de legătură cu niciun fel de proiect de separatism teritorial sau de a pune sub semnul întrebării statul unitar român. Acest proiect nu este îndreptat împotriva guvernului de la Bucureşti, ci dimpotrivă, împreună să avem o Românie mai puternică şi mai bogată. Niciun stat din lume nu poate fi mai bogat dacă nu are oraşe puternice şi bogate. (…) Metoda de guvernare prin centralizare este o metodă ce aparţine trecutului”, a declarat Emil Boc.

Obiective şi proiecte

„Unul dintre obiectivele imediate este să constituim o Asociaţie de Dezvoltare Interregională care să fie un partener al Guvernului pentru ca în exerciţiul financiar viitor să aibă un capitol dedicat. (…) Conectarea mai bună între cele 4 orase rutier, feroviar şi din punct de vedere al ideilor, al sistemelor informatice, al mediului universitar ne propunem să fie un baraj pentru migrarea românilor în Europa.”, a declarat Bolojan.

Printre obiectivele asumate de Alianţa Vestului se numără: îmbunătăţirea radicală a mobilităţii între cele patru oraşe, accelerarea implementării autostraei Transilvania, susţinerea şi urgentarea proiectului Via Carpathia şi autostrăzii Timişoara – Belgrad, dezvoltarea unei conexiuni de trenuri de mare viteză între cele patru oraşe, dezvoltarea unei reţele de transport public inter regional şi intraregional, proiiecte de tip tren, tramvai, troleibuz, autobuz electric, metrou metropolitan.