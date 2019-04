Patru elevi şi doi profesori de la Liceul Tehnologic Constantin Brâncuşi, la un proiect în Germania

Un grup de patru elevi şi doi profesori de la Liceul Tehnologic Constantin Brâncuşi Satu Mare au participat la a doua reuniune de proiect organizată în cadrul proiectului Erasmus+, la şcoala parteneră din Germania,Walter Mohr Realschule Traunreut în perioada 1-4 aprilie 2019. Proiectul se numeşte ”Minorities in Europe” – ”Minorităţi în Europa” şi se desfăşoară în anii şcolari 2018-2019 şi 2019-2020, fiind finanţat din fonduri europene.

Liceul sătmărean a fost reprezentat de elevii Cizmar Iulian, Paşca Maria, Mak Jenifer şi Feher Elisa, însoţiţi de directoarea Şimon Daniela, respectiv de directoarea adjunctă Pop Olivia, coordonatoare de proiect.

Experienţe culinare

La întâlnire au participat membrii în echipa de proiect din ţările partenere, România, Turcia, Macedonia şi Germania (ţara gazdă). Elevii au stat la familii gazdă unde s-au familiarizat cu stilul de viaţă al adolescenţilor, cu bucătăria bavareză sau cu modul lor de a petrece timpul liber. A fost o experienţă unică. În acelaşi timp am avut cu toţii oportunitatea de a degusta bucătăria a peste zece naţii, şcoala parteneră oferind educaţie multor elevi proveniţi din rândul diverselor minorităţi etnice, astfel, mâncare românească, braziliană, turcească, ungurească, siriană, rusească şi bineînţeles nemţească. Şi un copios mic dejun bavarez a fost servit. De asemenea, am putut asista la prezentarea unor dansuri tradiţionale bavareze, în frumoasele porturi populare, respectiv prezentare de costume populare săseşti şi germane.

Atelierele de lucru interactive

Atelierele de lucru au fost interactive, având ca topic principal minorităţile religioase. S-a votat şi citatul care va apărea pe toate produsele de marketing ale proiectului, cel câştigător fiind al echipei liceului nostru ”We all smile in the same language”, citându-l pe Tom Shelton. Folosirea conştientă a resurselor multimedia a fost un alt punct atins pentru a-i preveni pe elevi despre pericolele la care se pot expune dar şi folosirea eficientă a acestora este deosebit de importantă în secolul nostru.

Vizite culturale

Vizitele culturale au oferit grupului bucuria de a cunoaşte frumoasa Bavarie astfel. Profesorii şi elevii au navigat pe valurile lacului Chiemsee (cel mai mare lac din Bavaria) până la Castelul Herrenchiemsee, construit de regele Ludovic al II-lea al Bavariei. Munchen a fost o altă atracţie cu Marienplatz care găzduieşte şi Primăria Nouă. În fiecare zi la 11 dimineaţa şi la 5 după-amiaza, figurinele de dimensiuni aproape naturale ale ceasului oferă un adevărat spectacol pentru mulţimea adunată în Marienplatz. Există două spectacole, primul ce pune în scenă nunta Ducelui Wilhelm al V-lea şi a Renatei de Lorraine, iar al doilea este un dans numit Schafferltanz, interpretat prima dată în 1517 pentru a celebra sfârşitul epidemiei de ciumă.

Au fost cu toţii primiţi la Muzeul Evreiesc din Munchen, unde s-a participat la un atelier de lucru pe tema ”Vegetarian sau cuşer?”

Ultimul punct turistic al vizitei delegaţiei l-a constituit descoperirea oraşului UNESCO Bamberg, unde au fost călăuziţi de un ghid turistic care i-a introdus în multiculturalitatea şi diversitatea religioasă a oraşului medieval.

Următoarea revedere se va derula la liceul nostru la începutul lunii octombrie 2019, ne relatează coordonatoarea de proiect.