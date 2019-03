Patru elevi de la Colegiul Naţional Mihai Eminescu vor susţine comunicări ştiinţifice în Cipru

În perioada 13-17 martie 2019, în localitatea Paphos, Cipru are loc Conferinţa europeană de matematică ”Euromath” şi Conferinţa europeană de ştiinţe ”Euroscience” 2019. Participă elevi din peste 20 de ţări din Europa şi Asia.



Din Satu Mare participă patru elevi de la Colegiul Naţional Mihai Eminescu Satu Mare, cu două lucrări aprobate de board-ul conferinţei (sâmbătă, 16 martie, între orele 10:20 şi 11). Vor susţine comunicări elevii Brănişteanu Bogdan şi Feher Darius (The Area of Surfaces which are Bounded by the Black Hole Functions), Arteni Dan şi Podină Tudor (Some Infinite Products). Ei vor fi însoţiţi de dr. Gheorghe Miclăuş, profesor coordonator.

Conferinţa este patronată de Societatea Europeană de Matematică CERN, precum şi de Institutul de Neurologie şi Genetică din Cipru. Potrivit profesorului coordonator, costurile conferinţei sunt suportate de sponsori, cărora le mulţumeşte în nume personal.

Programul în detaliu, partipanţii, temele, concursurile şi alte informaţii se pot consulta pe site-ul euromath.org