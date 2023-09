FOTBAL, LIGA 1: Patronul îl pune la punct pe Tavi Popescu!

Patronul FCSB-ului se ia de Tavi Popescu după ce acesta a vorbit deplasat oarecum la conferinţa de presă de după victoria cu CSU Craiova. Tavi spunea că selecţionerul U21, Daniel Pancu ar avea ceva cu el, de aceea nu l-a convocat. A urmat răspunsul lui Becali.

”Nu are nicio dreptate, vezi de treaba ta, ai 20 de ani, joacă fotbal! Chiar dacă are Pancu (n.r. ceva personal cu Octavian Popescu), taci din gură! Nu există jucător care are valoare, iar selecţionerul să nu-l ia. El trebuie să-şi vadă de treabă. Abia i-au ieşit mucii pe la nas, barba. Joacă fotbal, că în loc să creşti, scazi. Să dea pase, nu să vorbească”, a declarat Becali la o conferinţă.