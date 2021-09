Patronatul IMM-urilor susţine majorarea salariului minim cu 200 de lei, fără impozitarea acestei sume

Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR) susţine majorarea cu 200 de lei a salariului minim pe economie pentru 2022, fără impozitarea de stat a acestei sume, astfel încât toată suma să ajungă în buzunarul angajaţilor, a declarat, marţi, 7 septembrie, preşedintele organizaţiei, Florin Jianu.

„Poziţia noastră este o creştere de 200 de lei, dar cu impozitarea de la 2.300 de lei, adică aceşti 200 de lei în plus să nu fie impozitaţi. Pe înţelesul tuturor, formula e să mărim salariul minim cu un cuantum de 100-200 de lei, cel mai probabil 200 de lei, iar nivelul impozitelor şi taxelor să rămână la nivelul salariului minim brut actual, 2.300 de lei. Şi atunci aceşti 200 de lei ajung la oameni, pe deasupra celor 1.386 de lei şi astfel ajungi undeva la 1.600 de lei net în mână”, a explicat Jianu.

El nu a precizat dacă organizaţia patronală susţine o anumită formulă de calcul a salariului minim pentru anul viitor.

Liderul Consiliului Naţional al IMM-urilor a subliniat că în cazul în care majorarea salariului minim cu 200 de lei ar fi realizată cu grila actuală de impozitare pe muncă, angajaţii ar beneficia de o majorare netă de 100 de lei, în timp ce cealaltă sută de lei ar fi încasată de stat: „Propunerea susţinută de Consiliul Naţional al IMM-urilor este de a creşte salariul minim pe economie, dar să nu se crească şi contribuţiile la Bugetul de Stat şi la Bugetul Asigurărilor Sociale. (…) Noi înţelegem necesitatea măririi salariului minim pe economie, dar banii trebuie să ajungă în buzunarele oamenilor, nu în buzunarele statului. Statul trebuie să se chibzuiască mai mult, statul trebuie să fie mai responsabil. De altfel, una din propunerile pe care le avem se referă la realizarea unei analize a productivităţii muncii personalului bugetar şi corelarea nivelului salarial din sistemul bugetar cu cel din sectorul privat”.

Preşedintele organizaţiei patronale a IMM-urilor a explicat că propunerea CNIPMMR are acelaşi principiu de taxare precum cazul impozitării salariilor din construcţii: „Acolo salariul este 3.000 de lei, dar contribuţiile sunt la nivelul 2.200 de lei, adică la nivelul salariului minim de acum 2 ani de zile, când s-a făcut această mărire. (…) În felul acesta statul oricum va câştiga, s-a văzut în domeniul construcţiilor, că statul a câştigat aproximativ un miliard de euro în plus într-un an de zile, prin mărirea salariului dar lăsând mai mulţi bani angajaţilor”.

Preşedintele CNIPMMR a apreciat că inclusiv cu creşterea de 200 de lei net propusă de organizaţie, nivelul salariului minim respectiv nu acoperă nevoile angajaţilor.

Acesta a declarat că organizaţia patronală a IMM-urilor susţine ca şi următoarele două creşteri ale salariului minim să fie realizate păstrându-se grila de impozitare actuală, valabilă pe salariul de 2.300 de lei brut: „Propunem ca în următorii trei ani de zile să existe două măriri consecutive, până la 3.000 de lei, dar Guvernul să pună nivelul impozitelor şi taxelor de la 2.300 de lei”.

Patronatele, sindicatele şi reprezentanţii Guvernului urmează să să întâlnească în aceste zile în cadrul Consiliului Naţional Tripartit pentru a discuta mecanismul de majorare a salariului minim pentru anul viitor şi propunerile de majorare a acestuia.