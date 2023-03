Patronatul IMM, cea mai reprezentativă voce a patronilor din Satu Mare

Patronatul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii Satu Mare (PIMM-SM), afiliat la Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR), şi-a ales noul Consiliu Director pentru următorii 4 ani. Adunarea Generală a patronatului a avut loc vineri după-amiaza, 3 martie, la Restaurantul Poiana Codrului, deţinut de Gheorghe Derşidan, unul dintre cei mai noi membri ai organizaţiei.

Evenimentul a fost prezidat de iniţiatorii organizaţiei patronale – Octavian Petric şi Crina Dunca, la Adunare fiind reprezentate 25 de societăţi membre titulare din cele 33 convocate care şi-au reconfirmat adeziunile la zi.

În calitate de iniţiator al mişcării patronale, Octavian Petric a prezentat rolul CNIPMMR în societate şi importanţa aderării la această organizaţie, cea mai vizibilă şi mai reprezentativă confederaţie patronală la nivel naţional. CNIPMMR face parte din Consiliului Naţional Tripartit pentru Dialog Social, Consiliul Economic şi Social şi din Comisiile de Dialog Social la nivel central (ministere) şi la nivel teritorial (CJAS, AJOFM, ITM, Casa de Pensii etc). La nivel internaţional, CNIPMMR deţine o poziţie de Vicepreşedinte in cadrul Organizaţiei Europene a IMM-urilor, prin Florin Jianu, şi are un reprezentant în cadrul grupului angajatorilor al Comitetului Economic şi Social European.

Menţionăm că Patronatul Naţional Român (PNR) şi UGIR 1903 (Uniunea Generală a Industria;ilor Români) nu ;i-au reconfirmat reprezentativitatea în instanţă, ceea ce înseamnă că nu mai pot activa în organisme tripartite.

Pe de altă parte, Crina Dunca a făcut un sumar al activităţilor patronatului de la înfiinţare, insistând pe nevoia de a coagula antreprenorii din toate domeniile de activitate pentru a fi mai reprezentativi şi a-şi face mai bine vocea auzită în faţa autorităţilor, într-o perioadă marcată de incertitudini economice şi modificări fiscale care afectează mediul privat. Patronatul IMM Satu Mare urmăreşte să fie un vector de creştere al antreprenoriatului local, prin organizarea de evenimente şi proiecte care să ducă la consolidarea afacerilor sătmărene.

În funcţia de preşedinte al Patronatului IMM Satu Mare a fost desemnată Crina Dunca –expert, consultant în accesarea de fonduri nerambursabile şi managementul investiţiei, iar cele 4 poziţii de vicepreşedinte le revin unor antreprenori care au confirmat şi unor tineri antreprenori care doresc să se implice pentru întărirea mişcării antreprenoriale la nivelul judeţului Satu Mare: Daniela Chitaş – fondator şi manager Vila Class; Erica Venemozer – expert, consultant pentru creşterea implicării, performanţei echipei; Ec. drd. Horaţiu Oliviu Buzgău – reprezentant Grup Agrind; Rareş Petric – director tehnic la Metalpet SA Satu Mare. În Consiliul Director au mai fost aleşi în calitate de membri Oana Sferle de la SC Com Impex SRL – Vila Camino şi Sorin Godja, administrator la SC Maistorul SRL.

În cadrul Adunării, membrii titulari au decis acordarea statutului de preşedinte de onoare al Patronatului IMM Satu Mare lui Octavian Petric, membru fondator şi iniţiator al mişcării patronale la nivelul judeţului.

Misiunea asumată a membrilor prezenţi şi a noului Consiliul Director este de a tripla în următoarea perioadă numărul membrilor activi şi de a creşte numărul membrilor susţinători, pentru a avea o mai mare reprezentativitate în dialogul cu autorităţile.

De asemenea, Adunarea Generală a reconfirmat adeziunea la Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR), condus de Florin Jianu, cea mai reprezentativă confederaţie patronală la nivel naţional.

Antreprenorii au stabilit şi un sumar al întâlnirilor pe care le vor avea în acest an, printre care forumul economic ”Ziua Întreprinzătorilor din Satu Mare” care va fi organizat în această primăvară.

Antreprenorii din Patronatul IMM Satu Mare provin din sectoare diferite de activitate, fiind reprezentate grupuri de firme din următoarele domenii:

• Industrie – Metalpet SA şi Comet SRL prin Octavian Petric şi Rareş Petric, Somipress Romania SRL prin Lavinia Filip; SC Bodescu Export – Import prin Oana Bodescu;

• Industria mobilei: Ardudana SRL prin Dumitru Păcurar; SC Lee SRL Negreşti-Oaş prin Ioan Lisca;

• Sectorul construcţiilor şi servicii conexe: F Haus SRL – prin Iuliu Follert, grupul de firme Ardelean Company Nord Vest – prin Ioana Ardelean, grupul de firme Quatro P SRL prin Ştefan Berinde, Redacom Serv SRL – prin Alexandrina Dobaş, Grupul de firme Maistorul prin Sorin Godja şi Sebastian Modoc, SC Mar Construct SRL prin Gheorghe Marincas, Samcif SRL prin Bogdan Marin.

• Sectorul Agri- Food: grupul Agrind Tăşnad prin Horaţiu Buzgău;

• Mass-Media: grupul Informaţia Zilei – Solpress SRL, prin Mihai Sălceanu;

• Sectorul Managementul Deşeurilor – Instal Ros SRL – prin Maria Dan şi Cleanman SRL prin Delia Dan;

• HoReCa şi Turism – grupul de firme Vila Class din Satu Mare prin Dana Chitaş, Vila Poesis prin Oana Păcurar, Dersidan SRL prin Gheorghe Derşidan, Com Impex SRL – Vila Camino prin Oana Sferle, Horus Tour SRL – Paralela 45 Satu Mare prin Mircea Spătar; Pensiunea La Luna Negreşti-Oaş, Păstrăvăria Boda Oşanu prin Alin Berinde.

• Servicii pentru managementul firmelor: Innova Start SRL prin Crina Dunca – consultanţă accesare fonduri europene; Balance Consulting & Training SRL prin Erica Venemozer – consultanţă în management şi training; Brandgenix SRL – relaţii publice şi comunicare; SC Activ Expert SRL prin Sorin Iancu – consultanţă fiscală.

Patronatul IMM Satu Mare funcţionează în baza Legii Dialogului Social, fiind singurul Patronat din judeţul Satu Mare cu reprezentanţi activi în toate structurile tripartite judeţene.