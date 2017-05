Patrik Bocsi a intrat în istoria boxului sătmărean

După 22 de ani este primul campion național al unui club din județ

Orașul Brezoi din județul Vâlcea a găzduit săptămâna trecută Campionatul Național de box dedicat cadeților. O competiție istorică pentru județul Satu Mare. Asta pentru că după 22 de ani avem din nou un campion național. El este pugilistul Patrik Bocsi de la AS Olimpia Căuaș.

Sătmăreanul în vârstă de 13 ani a intrat în ring la categoria 40 de kilograme. Aici s-au înscris 7 sportivi din țară. Patrik Bocsi a susținut trei meciuri în mai multe zile și toate au fost câștigate la decizie. Prima dată a trecut de un pugilist de la Olimpia București, scor 5-0, după care a eliminat un sportiv de la CSM Craiova, scor 3-2. A urmat marea finală în care față în față s-au aflat Patrik Bocsi și Emil Chiriac de la Scorpionul Iași. Sătmăreanul nu a întâmpinat probleme, a câștigat meciul, decizia arbitrilor fiind 5-0.

Tot la Brezoi s-a aflat și fratele său Balazs Bocsi, dar fiind la prima finală, a încheiat pe locul 5 la 46 kilograme. Totuși a făcut spectacol în singurul meci pe care l-a susținut, dar pe care l-a pierdut.

“Am pornit la drum cu gândul la o medalie, dar nu credeam că va fi cea mai prețioasă. Patrik s-a comportat exemplar și a devenit campion național. Ne bucurăm, va avea câteva zile de pauză, dar apoi urmează o altă etapă. Patrik este calificat la Campionatele Europene de cadeți care se vor desfășura la Vâlcea în luna iulie astfel că vom începe pregătirile”, ne-a declarat Mihai Stan, antrenorul de la Olimpia Căuaș.

Patrik Bocsi practică acest sport de un an de zile și a ajuns în box la recomandarea unui prieten. Are 13 ani și este elev al Liceului cu Program Sportiv Satu Mare.

“Este cel mai frumos cadou pe care l-am primit de ziua mea. După trei ani de zile, AS Olimpia Căuaș are 5 medalii naționale și iată ca a venit și cea de aur. Patrik va fi primul pugilist sătmărean care va participa la un campionat european de profil. În luna iunie se va afla într-un stagiu de pregătire la Vâlcea cu lotul național alături de care va merge și în Belarus și Slovacia. Ne gândim și la o medalie europeană”, ne-a declarat Florin Mulcuțan, președintele secției de box de la AS Olimpia Căuaș.

Din câte ne-a transmis Florin Mulcuțan, Patrik Bocsi este primul campion național al unui club sătmărean după o pauză de 22 ani. Sorin Tătar de la CS Voința Satu Mare a luat aurul în anul 1995 la juniori.

Se aduc mulțumiri tuturor celor care au sprijinit activitatea clubului din Căuaș în ultimii ani, în special Primăriei și Consiliului Local Căuaș și lui Florin Cosma, președintele de la Olimpia Căuaș.