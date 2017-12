Pasiunea sătmărenilor pentru lupte, reflectată la Ardud (Foto)

Aproximativ 200 sportivi au luptat pe saltele la Cupa Cetate ediția 9

Sfârșitul fiecărui an aduce în județul Satu Mare turnee cu tradiție din diferite sporturi individuale. Prilej cu care avem ocazia să-i urmărim acasă pe sportivii noștri care în timpul anului adună numeroase rezultate prețioase la competiții naționale și internaționale. Sâmbătă a fost rândul luptătorilor de la CS Satu Mare – Cetate Ardud se evolueze pe teren propriu. În sala de sport a liceului din Ardud s-a organizat ediția 9 a Cupei Cetate Ardud. O ediție care s-a bucurat de un real succes atât în ceea ce privește organizarea, cât și spectacolul oferit de luptători la greco-romane.

Încă de dimineață saltelele au fost luate cu asalt, au ajuns aproximativ 200 de sportivi din opt țări precum Ucraina, Republica Moldova, Ungaria, Grecia, Serbia, Slovacia, Croația și sigur, din România, reprezentând foarte multe județe. CS Satu Mare – Cetate Ardud și-a respectat statul de club favorit și a făcut senzație. Dovadă că la capătul întregerii, băieții noștri au ocupat prima poziție pe echipe.

Iar la acest loc 1 au contribuit o serie de rezultate pe care vi le redăm în cele ce urmează.

Copii: Trandafir Silaghi (32 kg) – locul 1, Andrei Baltoș (45 kg) – locul 2, Mihai Ghicean (53 kg) – locul 5;

Cadeți: Raul Zardu (42 kg) – locul 1, Paul Oros (46 kg) – locul 1, Andrei Barbul (76 kg) – locul 1, Andrei Scuturici (54 kg) – locul 2;

Juniori: Marian Zaha (45 kg) – locul 1, Marius Bulgăr (55 kg) – locul 1, Lenard Berei (120 kg) – locul 1, Denis Botoș (45 kg) – locul 2, Sabinel Lobonț (55 kg) – locul 2, Peter Pek (66 kg) – locul 2, Sandor Pek (84 kg) – locul 2, Paul Pavel (45 kg) – locul 3, Andrei Buzilă (66 kg) – locul 3;

Seniori: Mădălin Bulgăr (59 kg) – locul 1.

După cum se poate observa, s-au dat lupte la copii, cadeți, juniori și seniori. Pe cluburi, CS Satu Mare – Cetate Ardud a fost urmat de Grecia și Ungaria.

“Ediția 2017 a fost una extraordinară! Mă bucur că s-a terminat cu bine, fără accidente, totul s-a desfășurat cu un fair-play desăvârșit. Suntem la final de an, iar pe plan sportiv ne-am făcut pe deplin datoria. Putem spune că am încheiat un an acasă cu multe medalii, titluri și cu un turneu extraordinar de puternic. Cheia succesului? Nu este niciun secret. La clubul nostru există multă muncă, pasiune, răbdare, sportivii și antrenorii sunt dedicați luptelor. Suntem impreună zi și noapte, dacă trebuie, alături de ei, mâncăm împreună. Nu avem cum să nu ne bucurăm de succes. Există un climat bun, depunem muncă serioasă. Iar acest lucru se vede prin rezultatele pe care le obținem. Avem tot mai mulți sportivi, nu văd de ce nu s-ar îndrepta copiii spre acest sport. Îți formează caracterul, te face om din toate punctele de vedere. Un luptător are gândirea mult mai rapidă. Fiecare trebuie să fie puternic, rapid ca un atlet, deștept ca un șahist, dârz și rezistent precum un maratonist. Cred că le îmbinăm perfect pe toate, succesul există. Putem spune că noi am și început anul 2018. Încă din ianuarie avem turnee prin Franța, Danemarca, Olanda”, ne-a declarat Tudor Barbul.

Totodată, clubul sătmărean a primit multe felicitări pentru organizare, s-au primit telefoane din țară pentru că s-a auzit peste tot de succesul ediției 9.

Sportivii sătmăreni sunt antrenați de Tudor Barbul, Ludovic Lieb, Feri Szabo, Claudiu Blaga, Barbur Norocel, Cătălin Șoreanu.

Se aduc mulțumiri: Consiliul Județean SM, Primăria Ardud, Direcția Județeană pentru Sport și Tineret SM, Clubul Sportiv SM, Asociația Județean de Lupte SM, AS Cetate 800 Ardud, Elena, Leontina și Costică, Ioan Păcurar, Nicu Avorniciții, Ioan Suceveanu, Tudor Chiorean, Dani Micu, Liceul Ardud, doamnei Medeșan, Liviu Ivasuc, Ștefan Szilagyi.

Organizatorii aduc mulțumiri arbitrilor prezenți în număr foarte mare din diferite părți, printre ei sătmăreanul Romică Boțoiu și băimăreanul Vasile Gui.