Pasiunea pentru fotbal îi duce pe tăşnădeni în Liga 3! (Foto, video)

Dumbrava Gâlgău Almaşului – Unirea Tăşnad 1-3 (0-1)

Finala pentru un loc în Liga 3 s-a încheiat fericit pentru judeţul nostru. Unirea Tăşnad a câştigat sâmbătă meciul cu Dumbrava Gâlgău Almaşului şi a obţinut promovarea mult dorită, la capătul unui retur terminat cu scorul de 3-1 (1-0).

Departe de dansul cu pampoane din urmă cu o săptămână, Unirea Tăşnad s-a simţit ca şi acasă. Peste 350 de suporteri, din totalul de aproximativ 1.400, au ales să fie alături de echipa sătmăreană, au luat cu asalt cocheta bază Gâlgău Arena. Pe tot parcursul meciului, fondul sonor a fost asigurat de tăşnădeni. Iar pe teren putem spune că Unirea a dat dovadă de maturitate. Nu s-a adăpostit asupra acelui 2-1 din tur şi a luptat pentru a obţine meritoriu promovarea în eşalonul al treilea. Poate ne aşteptam la o altă faţă a sălăjenilor, una mai agresivă. Dar defensiva oaspete şi-a făcut treaba cu încredere, iar Cădar, Imi Nagy şi Maxim au creat, din nou, multe probleme apărării Dumbravei.

Meciul începe cu o perioadă nu tocmai spectaculoasă. Multe întreruperi, mingi trimise în afara suprafeţei de joc, faze de atac blocate de ambele părţi. Cădar trimite în zid după o lovitură liberă de pe dreapta, mingea îi revine, dar este blocat din nou (min. 3). Apoi gazdele încearcă şi ele să atace, dar Sabou este surprins în offside (min. 8), iar Bărnuţiu trimite mult pe lângă poarta Tăşnadului (min. 15). Cădar răspunde cu un şut pe lângă (min. 16), iar Mierea la fel (min. 17). Pe la jumătatea primei reprize avea să se modifice şi tabela. Imi Nagy se plimbă cu mingea la picior pe stânga, îl vede pe Maxim accelerând, îl serveşte în careul mic, dar în momentul şutului Maxim este lovit în picior de C. Nagy, iar centralul acordă lovitură de la 11 metri. Lângă punctul cu var se îndreaptă Cădar, iar faţă în faţă cu Lung, sătmăreanul nu greşeşte ţinta. Modifică tabela electronică de la Gâlgău Almaşului printr-un şut în forţă, pe jos, în stânga portarului (min. 27). Video AICI.

Unirea nu se agită în continuare, pe final de repriză apar sălăjenii în prim-plan. C. Nagy centrează de pe stânga pentru Ţiriac, dar cu capul, mingea nu prinde cadrul porţii. Apoi Negrean îl încearcă pe Cherecheş, dar portarul nostru intervine spectaculos, iar prima repriză să termină cu Unirea aflându-se în avantaj.

Tot cu un şut în forţă porneşte şi repriza secundă, dar în dreptul echipei noastre. Cădar pătrunde în zona centrală şi trimite pe poartă, dar Lung reţine în doi timpi (min. 47). În continuare Bărnuţiu încearcă să-l surprindă pe Cherecheş cu un balon expediat de la mijlocul terenului (min. 52), iar Sabou, după ce trece din preluare de un adversar, trimite pe lângă poartă (min. 56). Unirea Tăşnad porneşte apoi un contraatac fulgerător. Maxim este găsit ideal la mijlocul terenului, face o cursă de vreo 30 de metri, iar din careu nu-l iartă pe Lung, găseşte liber colţul lung (min. 61). Mai este o jumătate de oră de joc, iar Dumbrava are nevoie de patru goluri pentru o minune. Dar tot Unirea iese în evidenţă prin Imi Nagy (min. 63), după care gazdele îşi creează câteva ocazii. La post se află în câteva rânduri portarul Cherecheş, după care Dumbrava primeşte un penalty. Bălău îl loveşte în careu pe Mierea, iar lovitura de pedeapsă este transformată de Ţiriac (min. 84). Unirea termină barajul în atac, cu fruntea sus. Iar la ultima acţiune, Bakai bate excelent un corner de pe dreapta, iar Silaghi se înalţă şi îl învinge cu capul pe Lung. Video bucurie gol AICI.

Unirea Tăşnad câştigă meciul de la Gâlgău Almaşului cu 3-1 şi cu un scor general de 5-1.

Video după fluierul final AICI.

Dumbrava: Lung – Chira (Criste, min. 66), M. Rus (cpt.), Cheţa, Negrean, Bene (Breban, min. 79), Ţiriac, Bărnuţiu, C. Nagy (Gheţi, min. 46), Sabou, Mierea.

Unirea: Raul Cherecheş – Marius Bălău, Călin Vădan, Cristian Schnellenperger (cpt.), Gabriel Cădar (Flaviu Panc, min. 90), Flaviu Moş, Raul Silaghi, Vlad Maxim (Balazs Bakai, min. 79), Imre Nagy (Mădălin Bolba, min. 69), Răzvan Hodas (Cosmin Maşlinca, min. 85), Ovidiu Creţ. Rezerve neutilizate: Răzvan Bolba, Cristian Holczberger, Robert Bencze. Antrenori: Marius Botan (principal) şi Bogdănel Moise (secund). Preşedinte: Lorant Zsido.

“Suntem fericiţi, este foarte greu să descriu în cuvinte sentimentul pe care-l am. Îmi felicit jucătorii, au dat dovadă la acest baraj de multă maturitate, experienţă, curaj. Ne place jocul pe contraatac şi ne-a reuşit şi azi. Sper să rămânem împreună în Liga 3, o să avem foarte multe lucruri de pus la punct începând de mâine. Vom începe să contactăm şi jucători cu experienţă, câţiva juniori, pentru că avem nevoie. Sunt sigur că vom face un sezon bun şi în Liga 3. Se vor face foarte multe schimbări la stadion, pentru a fi totul ok. Galeria, un mare plus pentru noi. Suntem fericiţi că ne-au susţinut din primul minut şi până în ultimul minut, şi aici şi acasă. Jos pălăria în faţa lor! Se vede că s-a dorit, s-a făcut o mobilizare foarte bună”, ne-a declarat Marius Botan.

A urmat marea sărbătoare de pe teren, din tribune, de pe drum, iar în jurul orei 22:00, delegaţia Unirii a fost primită cum se cuvine în centrul oraşului Tăşnad. O mare sărbătoare, Unirea Tăşnad revine în Liga 3 după o pauză lungă de 25 de ani. Iar promovarea vine după un sezon lung în care s-a muncit enorm cu seriozitate, pasiune şi ambiţie. Felicitări!