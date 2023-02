Parlamentul European a aprobat încetarea vânzării de automobile noi cu motoare termice începând din 2035

Parlamentul European a aprobat, marţi, un proiect de regulament care pune punct vânzării de automobile noi echipate cu motoare termice începând din 2035, ca parte a pachetului „Pregătiţi pentru 55”, informează AFP. Eurodeputaţii au aprobat acordul încheiat cu Consiliul referitor la revizuirea standardelor de performanţă aplicabile emisiilor de CO2 pentru autoturismele şi camionetele noi, în conformitate cu obiectivele climatice mai ambiţioase ale Uniunii.

Noua legislaţie stabileşte calea de urmat pentru a reduce la zero emisiile de dioxid de carbon pentru autoturismele şi vehiculele utilitare uşoare noi până în 2035. Este vorba de un obiectiv aplicabil întregului parc de vehicule de la nivelul Uniunii de a reduce emisiile de CO2 produse de autoturismele şi camionetele noi cu 100% comparativ cu 2021. Obiectivele intermediare de reducere a emisiilor pentru 2030 au fost fixate la 55% pentru autoturisme şi 50% pentru camionete.

„Regulamentul încurajează producţia de vehicule cu emisii scăzute sau zero. El cuprinde o revizuire ambiţioasă a obiectivelor pentru 2030 şi un obiectiv de emisii zero pentru 2035, care este esenţial pentru a putea realiza neutralitatea climatică până în 2050. Obiectivele oferă claritate industriei auto şi stimulează inovaţia şi investiţiile în cazul producătorilor de maşini. Consumatorii vor putea cumpăra şi conduce mai ieftin maşinile cu emisii zero, iar o piaţă la mâna a doua va apărea mai rapid”, a declarat raportorul Jan Huitema (Renew).

Textul va trebui acum să fie aprobat oficial şi de Consiliu, urmând să fie publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene la scurt timp după aceasta.