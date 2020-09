Paris: 4 oameni înjunghiaţi vineri lângă fostul sediu al publicaţiei Charlie Hebdo

Un atac armat a avut loc vineri, 25 septembrie 2020, lângă fostul sediul al revistei Charlie Hebdo. 4 persoane au fost înjunghiate la 5 ani de la atacul armat sângeros.

Conform Digi24, presa pariziană scrie că ar putea fi vorba despre doi atacatori, care ar fi folosit macete, şi că un bărbat cu sânge pe haine a fost prins în apropiere, însă nu se ştie cu exactitate dacă el este atacatorul.

Poliţiştii urmează să anunţe în scurt timp informaţii oficiale cu privire la atacatori şi eventualele motive ale acestora.

Four injured in Paris knife attack near former offices of Charlie Hebdo.#AFP pic.twitter.com/wUACtq4ZYs

