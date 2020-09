Părinţii şi unele cadre didactice au emoţii dacă se va impune iar şcoala online

“După toate informaţiile, şcoala începe luni, spunea N.M., mamă a unui copil care intră în clasa a treia. Sunt debusolată. Începe şcoala, numai că nimeni nu ştie ce se va întâmpla mai departe.

Scenariile pesimiste vorbesc şi despre posibilitatea revenirii, aşa cum a fost în ultima parte a semestrului II, la şcoala online. Sunt curioasă de modul în care învăţătorii/profesorii din învăţământul primar sunt pregătiţi pentru a ţine la nevoie, lecţiile online. Eu nu mă pricep la calculator. Nici nu-l am în casă. Sigur mă voi descurca foarte greu, mai ales că mai am loc de muncă şi nu am bani pentru tabletă/ calculator. Cine o să supravegheze copilul la pregătirea lecţiilor pe tabletă/calculator?“.

Iată că am aflat parte din răspunsurile pe care cititoarea noastră le aşteaptă, de la o învăţătoare, care are vechime de aproape 30 de ani. Sub rezerva anonimatului, aceasta ne-a spus: “Am fost deja la şcoala unde am post ca şi titular. Am pregătit sala de clasă pentru primirea copiilor. Am emoţii. Nimeni nu spune nimic despre eventualitatea desfăşurării cursurilor online. Recunosc, am acasă laptop, dar nu ştiu cum o să lucrez eficient la distanţă cu elevii, dacă necesităţile o vor impune. Toată vara am crezut că diriguitorii învăţământului, vor avea în vedere un dialog cu noi, poate chiar că vor decide să organizeze o sesiune de instruire pe tema muncii didactice online. Nu s-a întâmplat acest lucru. Chiar dacă aş cunoaşte foarte bine munca pe calculator, consider că învăţământul la distanţă nu poate da rezultate bune şi foarte bune în clasele din ciclul primar. Chiar nu-mi doresc să fiu obligată a ţine cursuri doar aşa, online. În zeci de ani de muncă la catedră m-am obişnuit să mă văd cu elevii, să interacţionăm, să le simt emoţiile şi să intervin acolo unde necesităţile o impun, sau impuneau. Păcat că nu a avut nimeni iniţiativa de a avea o întâlnire cu învăţătorii pentru ca în câteva zile să deprindem tot ceea ce se impune să facem pentru cursuri eficiente.”