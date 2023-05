Părinţii fetei de 15 ani decedată la UPU Satu Mare nu ştiu nici după 4 luni de ce fiica lor nu mai este în viaţă

Părinţii Ştefaniei Racz, adolescenta de 15 ani care a decedat la Unitatea de Primiri Urgenţe Satu Mare, în urmă cu aproape 4 luni (18 ianuarie 2023), nu au primit, nici până la ora actuală, raportul autopsiei, din care să reiasă cauza concretă a morţii.

Dosarul de urmărire penală este deschis pentru săvârşirea a două infracţiuni, şi anume ucidere din culpă şi purtare abuzivă.

Până în prezent, s-a audiat mai bine de jumătate din personalul medical de la Unitatea de Primiri Urgenţe, deoarece acolo este cel mai mare interes a se derula investigaţiile, după cum a menţionat avocatul Ovidiu Kalman Mureşan, cel care îi reprezintă pe părinţii Ştefaniei.

Informaţiile despre mersul anchetei ne-au fost furnizate duminică de avocatul Ovidiu Kalman Mureşan şi părinţii Ştefaniei, Monica şi Jozsef Racz (foto de mai sus).

Marea durere a celor doi este că, nici în momentul de faţă, nu cunosc motivul concret pentru care fetiţa lor nu mai este în viaţă. Aceştia nu au primit un raport al autopsiei, iar firma de avocatură care îi reprezintă acuză faptul că s-au făcut unele presiuni asupra reprezentanţilor săi, pentru a nu mai reprezenta familia Racz.

Părinţii Ştefaniei mulţumesc personalului medical

Duminică, 14 mai, la conferinţa de presă convocată la cabinetul avocatului Ovidiu Kalman Mureşan, au fost prezenţi şi părinţii, evident, vizibil îndureraţi după pierderea suferită. Aceştia au declarat că nu doresc să aducă nicio acuzaţie nimănui, ci dimpotrivă, să aducă mulţumiri personalului medical care s-a ocupat de Ştefania şi a încercat să o salveze, până când efectiv nu s-a mai putut face nimic. Principalul scop al demersurilor lor este acela de a afla, concret, de ce a decedat Ştefania, în condiţiile în care adolescenta a ajuns la Unitatea de Primiri Urgenţe cu zâmbetul pe buze, însă după nici două ore, din păcate aceasta a decedat.

Avocatul Ovidiu Kalman a făcut unele declaraţii referitoare la ancheta îndelungă care a cuprins peste 120 de medici, asistente, precum şi alţi angajaţi ai Spitalului Judeţean Satu Mare, prin care să se afle dacă mai există şi alte reclamaţii la adresa medicului care a fost de gardă, în ziua respectivă.

„Cu mare tam-tam s-a declanşat o procedură în Comisia de Etică, cu audieri, de peste zeci de persoane. Până în acest moment nu avem niciun răspuns, nu avem nicio soluţie, nicio măsură. E linişte şi pace, în condiţiile în care, repet, avem o tânără de 15 ani care nu mai e printre noi. Fac precizarea că a fost audiată familia în toate aceste comisii, inclusiv la Colegiul Medicilor, inclusiv la Poliţie.

Nici de la Colegiul Medicilor nu avem, până în acest moment, absolut nicio măsură. Nu mă refer la sancţiuni, ci o concluzie finală a acestor cercetări. Cert este că, până în acest moment, dosarul penal este în curs de desfăşurare, destul de accelerat s-a audiat o bună parte din personalul medical.

Ce vă putem afirma în acest moment, fără a leza, sub nicio formă, prezumţia de nevinovăţie, este că s-a folosit un limbaj total neadecvat, total neomenesc, cu atât mai mult cu cât vorbim de un copil. Nu trebuie să se mai repete cu absolut niciun pacient.

Eu cred că Spitalul Judeţean Satu Mare are medici extrem de valoroşi şi personal medical extrem de dedicat. Drept dovadă, veţi vedea, pe fişele pe care vi le-am dat, modalitatea şi cât au încercat să o resusciteze, şi am salutat şi asistentele, pentru că asistentele sunt cele care au rămas cu doamna Racz, la final, şi au consolat-o, şi au asigurat tot ce înseamnă din punct de vedere psihologic, vestea că copilul tău a decedat. Cred că este nobil gestul asistentelor, dar cred că totuşi medicul este cel care trebuia să facă acest lucru, şi nu asistentele”, a precizat avocatul Ovidiu Kalman.

Ce spun părinţii Ştefaniei

despre felul în care au fost

trataţi la Urgenţe şi pe

parcursul anchetei?

Soţii Racz au declarat că asupra lor nu s-au făcut presiuni să renunţe la demersurile prin care doresc să afle ce s-a întâmplat cu fiica lor la Unitatea de Primiri Urgenţe, respectiv de ce s-a dus acolo cu zâmbetul pe buze, şi a ieşit fără suflare. Pe de altă parte, asupra lor s-a aruncat acuzaţia că nu au făcut suficiente investigaţii medicale privitoare la starea de sănătate a Ştefaniei, fapt care ar fi condus la situaţia tragică a decesului. Toate aceste informaţii ne-au fost transmise de către mamă care a plâns pe tot parcursul conferinţei, nereuşind să accepte că fetiţa ei nu mai este printre noi.