Parcul UFO din Micro 17, invadat de omizi

Mai mulţi sătmăreni din Micro 17, municipiul Satu Mare, ne-au atras atenţia că zona a fost invadată de omizi. Iată ce ne-a declarat mama unui copil de 3 ani, cititoare a cotidianului nostru, care ne-a şi trimis fotografia alăturată:

“Aş dori să atrag atenţia asupra unei probleme din parcul UFO, Micro 17. Ieri aşteptând în staţia de lângă parc am observat pe spaţiile verzi plimbându-se mai multe omizi. Un domn şi-a pus o plasă cu alimente jos, uitându-mă mai atent am observat şi pe acea plasă vreo două omizi. Ar trebui să se facă o dezinsecţie până nu se înmulţesc mai tare şi atacă şi spaţiul verde. În parc se plimbă foarte mulţi copii şi nu am dori să fie muşcaţi de ele. Sunt copii care au alergie la muşcătura de omidă“.