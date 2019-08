Parcimonia miticilor

Cu mulţi ani în urmă Franţa era singura ţară din Europa, poate şi din lume, în care capitala ţării nu avea echipă în primul eşalon fotbalistic al ţării. Aşa a fost inventat PSG. Noi, în bunul obicei francofon, ne raliem acestei direcţii şi uite că am ajuns cu o singură echipă bucureşteană cu stadion în Bucureşti în Liga I. E adevărat, este o situaţie de conjunctură, dar este un adevăr. Poate că Mitică al lui Caragiale a ajuns astăzi Dorel al agenţiilor de publicitate, dar în fotbal acesta poartă numele de „clanul Becali”, iar superficialitatea şi neseriozitatea acestuia a împiedicat ani la rând fotbalul românesc să se dezvolte armonios. Şi în politică la fel: „clanul Dragnea” (i-am numit aşa pe puşcăriabilii lui; scuzaţi-mi licenţa) a întârziat şi încă mai întârzie maturizarea şi consolidarea spiritului românesc. Nu faceţi trimitere din aceste cuvinte către Steaua sau PSD. Ele sunt doar „gazdele” în care s-au dezvoltat aceste buboaie. Au ales cele mai populare gazde. Atenţie! Nu şi cele mai iubite. Acolo unde există iubire, respect şi dedicare paraziţii nu germinează.

Chiar dacă primele patru clasate îşi vor disputa partidele din etapa a şaptea pe teren propriu, cifrele spun că partidele echilibrate vor predomina de vineri până luni. Derbiul etapei va fi în primul meci al zilei de duminică, unde frânarii, cu gândul la Praga, trebuie să facă faţă croielii lui Croitoru. Croială parcă mai bine însăilată între „nou veniţi” şi „rămaşi” decât la fraţii lor moldoveni de pe Bahlui. Egalul cu goluri în ambele porţi reiese din calcule, dar şi din raţiune. Să vedem.

Curios, dar al doilea meci ca importanţă al etapei este cel de la Ovidiu de pe stadionul „Central Academia Hagi”, unde gazdele sunt mari favorite în faţa „voluntărenilor” cum incorect se alintă ilfovenii cu ancora pe piept. Ar fi normal să vedem vreo cinci goluri.

Poate că am nedreptăţit puţin partidele de la Iaşi şi Craiova situându-le pe locul trei ca însemnătate. La Iaşi ne aşteptăm la un mult la zero, prin mult înţelegând cel puţin trei. Cei din Târgovişte îşi vor găsi într-un târziu linia de plutire, dar nu vineri. Tot vineri, când umbrele serii se lasă peste cel mai frumos Muzeu de Istorie pe care l-am văzut în România, Bănia va avea probabil din nou o mică deziluzie pe frumosul şi modernul „Ion Oblemenco”. Cei din Giurgiu sunt din ce în ce mai harnici, iar oltenii mai risipitori.

La Mediaş, pe „Gaz Metan”, acolo unde am văzut primul meci de fotbal pe viu (renumitul derbi local Gaz Metan – Vitrometan, prin ’61-’62), echipa fără identitate dar cu patron, ar putea avea ceva şanse doar dacă nu Face Ce Spune Becali, acest lucru fiind mai uşor în deplasare.

Un alt meci egal cred că vom vedea la Clinceni sub ochii câtorva spectatori şi a şi mai puţinor telespectatori. Oltul Sfântul Gheorghe ar avea chiar şansa victoriei dacă s-a mai omogenizat un pic.

Singura echipă cu stadion în Bucureşti în această ediţie, Dinamo, are şansa şi obligativitatea unei a doua victorii. Sibienii din Portugalia, Brazilia, Croaţia, Coasta de Fildeş, Congo şi câţiva băştinaşi nu cred că au reuşit să încropească o echipă, chiar dacă baciul lor, Costel Enache, ca orice bun român, a ales săptămâna trecută dintre două rele. Probabil în ultimul joc al etapei vom vedea şi cele mai multe goluri: vreo şase.