Pancu, Manole şi abia apoi arbitrul

Pe Pancu aş vrea să-l îmbărbătez, pe Manole să-l desfiinţez, iar pe omul al cărui nume nu vreau să-l pronunţ (nici să-l mai aud) îl las în plata Domnului.

Pancu nu se pricepe la apărători. Nu e un capăt de ţară. Poate fi ajutat dacă orgoliul îi permite să-şi dea seama de acest fapt. Îndemnul meu este să meargă mai departe pe planul conceput. Mi se pare un plan realist cu şanse de reuşită. Detractorii există şi vor exista. Să nu facă prostia să-i ignore. Ar trebui să-i înţeleagă şi să ia partea benefică din criticile lor. Mi-a plăcut cum imediat după meci a încercat să-l îmbărbăteze pe Manole. Sunt de acord. Să-l îmbărbăteze şi să-l îndepărteze. Cartonaşul galben luat de Lazăr l-a determinat pe Pancone să-l schimbe la pauză. Cred, totuşi, că Lazăr este prea important pentru Rapid la ora actuală. Mi-aduce aminte de Mişa Klein, chiar dacă n-a fost rapidist. Sau de Dinu. De Dinu rapidistul anilor 60-70. Din greşeli învăţăm. Noi să iubim rapidul el să antreneze.

Despre Manole nu prea am ce să spun. Nu avea valoare de Rapid nici în Liga a treia. Acum cu atât mai puţin. Chiar dacă Pancu se pare că îl are la inimă ar trebui să renunţe la el. Pentru el au plecat mulţi fundaşi centrali. Unii mult mai buni decât el. E o investiţie ratată, dar nu-i nimic. Se mai întâmplă. Mergem mai departe, zic eu, fără el. Cine nu mă crede să revadă toate jocurile din această vară şi să-l urmărească doar pe Manole. Şi pe mine în urmă cu aproape 50 de ani, după trei ani de juniorat, m-au lămurit că nu am valoare de Rapid. Tot rapidist am rămas.

În ceea ce priveşte arbitrajul nu sunt prea multe de spus. Rapidul a fost dezavantajată aproape în toate partidele din acest tur. Îl admir pe Pancu pentru poziţia lui faţă de arbitri şi arbitraje. Îmi permit să nu fac acelaşi lucru şi cu experienţa mea de 21 de ani de arbitraj să comentez. În afară de arbitrajul la comandă (nu ştiu dacă de sus, dar de pe banca oaspeţilor sigur) i-aş mai imputa orgoliul. Pentru arbitrajul la comandă am ca dovadă faza în care s-a dat golul doi al târgjienilor, când, la o fază înghesuită de joc în apropierea băncii de rezerve a oaspeţilor, acestia au explodat, iar arbitrul a fluierat. Nu numai că a fluierat dar i-a mai dat şi galben lui Sefer. Reluările au demonstrat că n-a fost nimic. A ieşit gol. În altă ordine de idei faultul din suprafaţa de pedeapsă a fost mutat în afara acesteia în mod intenţionat, arbitrul fiind foarte bine plasat.

Deci vinovaţii pentru acest eşec sunt în ordine: Pancu (introducerea lui Labeau în locul lui Lazăr, titularizarea şi menţinerea lui Manole…), Manole (lipsă de valoare, lipsă de ataşament faţă de echipă, nu se cere „afară”…) şi omu’ negru.