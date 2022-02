PAID a înregistrat anul trecut o creştere a portofoliului cu 4%

Pool-ul de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale (PAID) a înregistrat anul trecut o creştere cu 4% a portofoliului, a declarat, luni, 7 februarie, directorul general al PAID, Nicoleta Radu.

„(…) Dacă ajungeţi să vorbiţi cu oamenii care de altfel conduc anumite comunităţi o să vedeţi cât de redus este gradul de înţelegere faţă de sistemul de asigurări în general. Şi noi am reuşit să facem câteva protocoale de colaborare cu câteva primării din ţară. Vom continua şi anul acesta această activitate deloc uşoară. Pentru că, fără ca aceşti reprezentanţi ai autorităţilor să înţeleagă exact despre ce e vorba în această lege, nu vom putea niciodată să creştem mai mult decât am făcut-o până acum, respectiv cu o creştere de o singură cifră. Anul trecut am avut o creştere în portofoliu de 4%, în PBS (prime brute subscrise) am avut o creştere de 6%. Nu avem motive să estimăm o creştere mai mare, mult mai mare anul acesta fără o implicare a autorităţilor”, a afirmat Nicoleta Radu.

„Ştiţi de fapt că asigurarea obligatorie este precum vaccinul. Unii înţeleg importanţa lui, alţii nu înţeleg. Pentru cei care nu înţeleg trebuie probabil să nu-i mai lăsăm să intre la mall. Asta este. Aţi văzut că numai după ce autorităţile au luat măsuri de genul acesta oamenii au înţeles importanţa vaccinului. Deci, dacă e lege, trebuie neapărat să fie aplicată”, a susţinut Radu.

Aceasta a adăugat că speră ca legea să fie modificată cât mai curând în Parlament.