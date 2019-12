Pacheţele cu fructe şi dulciuri oferite de voluntarii SNAC ai Grădiniţei 14 Mai

Sărbătorile de iarnă se apropie cu paşi repezi. În această perioadă, una din cele mai frumoase din an, copiii sunt antrenaţi în numeroase activităţi care joacă un rol important în a-i apropia cât mai mult de tot ceea ce înseamnă empatie, dragoste, dăruire.

Aşa se întâmplă şi la Grădiniţa cu Program Prelungit 14 Mai din Satu Mare, unde în cadrul Programului SNAC, copiii şi părinţii unităţii preşcolare s-au implicat, desigur voluntari, pentru a aduce o bucurie celor mai nevoiaşi ca ei. Sub îndrumarea cadrelor didactice, educatoarele grădiniţei, preşcolarii voluntari şi părinţii lor, au realizat pacheţele cu dulciuri şi fructe. A devenit deja o tradiţie ca an de an, la grădiniţă să aibă loc o astfel de activitate pentru a aduce o bucurie în inimile copilaşilor de la Centrul Sfânta Tatiana al Asociaţiei Sfântul Acoperământ al Maicii Domnului.

Activitatea a fost una bine pregătită de educatoare şi nu doar că s-au împărţit pacheţelele cu dulciuri, 50 la număr, ci a fost pus în scenă un frumos spectacol specific sărbătorilor de iarnă. Au evoluat atât copiii Grădiniţei 14 Mai, gazdele întâlnirii, cât şi oaspeţii lor, copiii de la Centrul Sfânta Tatiana. Au colindat şi au cântat cântece de iarnă. De asemenea, a fost prezentată şi Legenda Sfântului Nicolae. Toţi colindătorii, în stil tradiţional, au fost răsplătiţi cu mere şi cozonac.

Până la vacanţa de iarnă, aşa cum aflăm de la directoarea Grădiniţei cu Program Prelungit 14 Mai, au loc foarte multe astfel de activităţi. Preşcolarilor le face plăcere să dăruiască, de foarte multe ori micuţii chiar mărturisind că sunt tare bucuroşi să facă o faptă bună.