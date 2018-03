Ovidiu Suciu: Am fost o bătaie de joc a foştilor preşedinţi de la Olimpia

Spune antrenorul portarilor de la Unirea Tăşnad

Subiectul principal al emisiunii sportive de zilele trecute l-a reprezentat Unirea Tăşnad. În studioul Informaţia TV i-am avut pe Cristi Popa, Ovidiu Suciu şi Marius Bălău, adică antrenorii şi căpitanul clubului nostru din Liga 3. Cu toţii au muncit ani buni la Olimpia Satu Mare aşa că i-am invitat să comenteze dispariţia echipei fanion de pe scena fotbalului românesc.

Ne-au răspuns ultimii doi, mai puţin Cristian Popa, părerea căruia am aflat-o într-o emisiune anterioară. “Este o situaţie tristă! La Olimpia am jucat aproape 9 ani, cel mai mult din carieră. Am pus suflet, dar din păcate de atâţia nu s-a găsit un om în judeţ care să aibă grijă de ea. S-a renunţat prea uşor la ea. Chiar dacă eram în groapă, consider că se putea salva. Dar se pare că nu a mai fost interes”, este ne părere Marius Bălău.

Mai vehement a fost Ovidiu Suciu, cel care a apărat mulţi ani la Olimpia Satu Mare, chiar şi la ultima reprezentaţie a judeţului nostru în Divizia A, sezonul 1998-1999.

“Păcat că nu s-au luat măsuri vizavi de oamenii care au fost puşi să conducă clubul Olimpia. Noi antrenorii care eram la centrul de copii şi juniori am fost efectiv o bătaie de joc pentru conducerea administrativă. Aici mă refer la foştii preşedinţi. Cel mai elocvent exemplu este domnul Karda care şi-a bătut efectiv joc de noi în sensul că ne-a lăsat cu 10 luni restanţă la salariu. Ne-am făcut datoria faţă de copii, am venit şi i-am antrenat. Am făcut voluntariat. Mă mir cum de nu s-au sesizat edilii oraşului vizavi de aceşti mari conducători de fotbal care au gestionat banii publici. Nu i-a luat nimeni la rost să vadă cum este gestionat banul public în cadrul clubului. A fost un sac fără fund, bani aruncaţi pe fereastră. Este mare păcat pentru copii şi juniori. De-a lungul anilor chiar au fost pe podium şi au avut rezultate în condiţiile date, condiţii foarte slabe în ce priveşte infrastructura. Este regretabil că nu a fost un om potent financiar care să salveze, ori să crediteze clubul Olimpia. S-au făcut eforturi, ca să ajungi în Liga 2 trebuie să cheltuieşti nişte bani importanţi. Prea uşor s-a renunţat la acest brand al oraşului”, spune antrenorul portarilor de la Unirea Tăşnad.

Întrebat dacă vede o reînviere a Olimpiei, Ovidiu Suciu ne-a declarat: “Sper ca domnul primar, domnul preşedinte al Consiliului Judeţean să găsească soluţii. Singura soluţie este să se ia de la zero. Sper să existe credibilitate în noul proiect şi susţinere. Trebuie să învăţăm din greşelile trecutului pentru că nu poţi să ajungi în situaţia aceasta… Este inadmisibil ce s-a întâmplat. Fiind la acest club de la vârsta de opt ani, mergând singur, nu m-a dus nimeni de mânuţă la fotbal, este păcat. Dar trebuie să acceptăm realitatea, să vedem ce este de făcut. Sper ca şi copiii noştri să mai activeze la Olimpia. Şi fiul meu este portar, mă mai întreabă de Olimpia, a fost aproape de echipă, la toate meciurile Olimpiei. Este regretabil. Sperăm să se găsească o formulă de reabilitare a Olimpiei.”