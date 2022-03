Oşenii au petrecut înainte de intrarea în postul aspru al Paştilor

După cum cere tradiţia din Ţara Oaşului, dar nu doar din această zonă etno-folclorică, intrarea în cel mai lung şi cel mai aspru post de peste an se face prin petreceri de lăsare de sec. Deşi în 2020 şi 2021, aceste adunări au fost interzise, din cauza restricţiilor, în 2022 oşenii au profitat de relaxarea lor şi au petrecut aşa cum scrie la carte.

Principalele elemente care au făcut ca distracţia să fie la ea acasă la Punctul de Gastronomie Locală de pe dealul Copârce din comuna Cămărzana au fost ceteraşii şi zongoraşii special tocmiţi pentru această zi.

Astfel, începând de la ora 12:00, zeci de cămărzani şi turţeni s-au îndreptat către singura cabană ridicată în vecinătatea Mănăstirii Sfântul Mare Mucenic Gheorghe din Turţ-Băi, îmbrăcaţi în straie populare alese. Danţul a început imediat sub grumazul ceterilor mânate de celebrii ceteraşi Nelu Metii zis Buceagu, din Negreşti-Oaş şi Trifan din Turţ.

De data aceasta, podelele nu s-au rupt sub tropotiturile specifie danţului oşenesc frenetic, pentru că proprietarii imobilului au turnat o şapă mare de beton în curte, special pentru aceste evenimente. Cel mult, participanţii şi-ar fi putut rupe cizmele nelipsite din ţinuta oşenească, de la prea mult danţ şi tropotit!

Adevărul este că, după cum a menţionat şi gazda Anuţa lu’ Ion Cicio, oşenilor din zonă le-a lipsit un asemenea eveniment, pentru că restricţiile şi-au spus cuvântul de nenumărate ori, din păcate.

„Oamenii şi-au dorit o petrecere înainte să intrăm în Postul Mare al sfintelor sărbători de Paşti. Aşa am făcut în fiecare an, până să vină pandemia, pentru că aşa cere tradiţia noastră. Ne-am dorit să ne adunăm cu toţii, pentru că vine o perioadă de şapte săptămâni în care nu putem să avem asemenea întruniri cu danţ şi ceteraşi, astfel că era chiar necesară această petrecere.

În plus, în ultimii doi ani am renunţat la tot ce poate numi adunare pentru că nu ni s-a permis, astfel că oamenilor le era dor.

Am avut în jur de 60 de invitaţi, începând de la ora 12:00, imediat după slujbă. Oamenii s-au simţit foarte bine. Am fost cu toţii îmbrăcaţi cu hainele de sărbătoare, cele mai mândre, că aşa ne este obiceiul să ne îmbrăcăm la asemenea evenimente.

Am pregătit mai multe feluri de mâncare, pentru toate gusturile. Am făcut miel pe jar, fripturi la grătar, boace şi multe altele. A fost un pic de frig afară, dar cei care s-au preocupat de gătirea cărnii s-au sacrificat, au răbdat temperaturile scăzute, dar au făcut o treabă extraordinară”, a precizat Anuţa lu’ Ion Cicio, din Cămărzana.

Petrecerea a durat până la ora 24:00, pentru că interdicţiile aduse de Postul Paştilor şi-au spus cuvântul.

Oşenii au promis că, după ieşirea din această perioadă de manifestare a unei griji spirituale sporite, vor reveni cu drag la cabana de pe Dealul Copârce, pentru a organiza o zi de danţ cu ceteraşi cel puţin la fel de reuşită.