Ornitologii sătmăreni au făcut recensământul păsărilor acvatice de iarnă

În perioada 10 – 20 ianuarie 2020, ornitologii sătmăreni au participat la campania de monitorizare a păsărilor acvatice de iarnă MidWinter, după cum este denumită această acţiune de către biologi şi ornitologi.

După cum aflăm de la preşedintele sucursalei sătmărene a Societăţii Ornitologice Române, Fazekas Lorand, la numărătoare au participat atât biologi sătmăreni, membri SOR, cât şi voluntari, elevi de liceu. Deşi iniţial sătmărenii îşi planificaseră vizitarea a patru locaţii din judeţ, în final s-a reuşit efectuarea monitorizării în trei zone: Socond – Lacul Hodiş, pădurea Sarca, Valea Măriei, Balastiera Apa, lacul de acumulare Călinesti Oaş şi împrejurimile lui. În total, în cadrul acţiunii de monitorizare, sătmărenii au numărat 695 de indivizi din 26 de specii. Preşedintele sucursalei sătmărene ne mai spune că dintre speciile acvatice întâlnite la noi în judeţ sunt raţa mare, cormoranul, lişiţa şi lebedele de vară, la fel ca în anii trecuţi.

Ornitologii sătmăreni au observat şi specii cântătoare care au venit pe meleagurile judeţului pentru a ierna. Unele sunt venite din zona de munte, altele din nordul Europei, cum sunt de exemplu cocoşarul, specie care hoinăreşte în stoluri, mugurarul, scatiul. A fost observată şi o raritate, o mierlă de vâsc venită din Europa de Nord, un singur exemplar. Rezultatele de la Satu Mare au fost trimise pentru centralizare la Bucureşti. Această acţiune de monitorizare are loc din 1967 încoace, la iniţiativa Organizaţiei engleze Wetlands. Peste 100 de ţări s-au înscris de-a lungul anilor la marele recensământ al păsărilor acvatice, la nivel naţional Societatea Ornitologică Română implementând programul din 1990 încoace, program în care s-a înscris în 1988.

Evenimentul este coordonat în ţara noastră de Societatea Ornitologică Română şi Asociaţia pentru Protecţia Păsărilor şi a Naturii Grupul Milvus. Sucursala Satu Mare a Societăţii Ornitologice s-a alăturat campaniei în anul 2003, transmiţând de atunci an de an date către sediul central, date ce ajung mai apoi la societatea organizatoare. Numărătoarea de iarnă a păsărilor acvatice ajută specialiştii să vadă trendul populaţiilor de la an la an, trenduri la nivel local, naţional şi internaţional, informaţii utile pentru a putea interveni prin măsuri de conservare în cazul în care apar declinuri.