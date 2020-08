Organizaţia tinerilor vorbitori de germană Satu Mare lansează Ateliere online pentru elevi şi profesori

Potrivit unui comunicat de presă, remis redacţiei ziarului nostru, Asociaţia Gutenberg – Organizaţia tinerilor vorbitori de limba germană din Satu Mare anunţă cu mult entuziasm, lansarea Ateliere online de Growth Mindset, pentru elevi de gimnaziu şi de liceu, respectiv pentru profesori, traineri şi lucrători de tineret.



Scopul acestor ateliere este formarea de atitudini, aptitudini şi obiceiuri ale copiilor şi tinerilor, care au potenţialul de a creşte performanţa academică şi succesul în parcursul personal şi profesional, prin dezvoltarea unei mentalităţi pozitive, orientată spre învăţare şi creştere.

Ce înseamnă Growth Mindset? Conceptul de „Growth Mindset” a fost dezvoltat de psihologul Prof. Carol Dweck, cercetările acesteia şi impactul benefic al practicării unei ”mentalităţi de creştere” de către copii şi tineri fiind punctul de reper în dezvoltarea acestor ateliere online.

Mai multe despre acest concept puteţi afla din renumitul TEDTalk “The power of believing that you can improve” – Carol Dweck.

Atelierele online de dezvoltare personală şi growth mindset pentru elevi se vor desfăşura în perioada 24 – 28 august, zilnic:

– în intervalul orar 16:00 – 18:00 – tineri cu vârsta cuprinsă între 10 şi14 ani (gimnaziu),

– în intervalul orar 18:00 – 20:00 – tineri cu vârsta cuprinsă între 15 şi18 ani (liceu).

Ateliere online de facilitare digitală în growth mindset pentru profesori, traineri şi lucrători de Tineret se vor desfăşura în zilele de 19 şi 20 august, în intervalul orar 17:00 – 19:00.

Pentru mai multe informaţii vă invităm să parcurgeţi evenimentele de pe Facebook, în descrierea cărora găsiţi şi formularele de înscriere.

ATELIERE PENTRU ELEVI: Facebook.com/events/217833592983783/

ATELIERE PENTRU PROFESORI: Facebook.com/events/2827906227455263/

De asemenea, ne puteţi contacta şi pe adresa de e-mail info@gutenberg.ro.

Haideţi să descoperim împreună care sunt principalele beneficii ale acestui concept şi cum putem să îl încurajăm şi dezvoltăm! Vă aşteptăm la ateliere, cu drag, ne vedem online!

Acest proiect are loc datorită sprijinului obţinut în cadrul programului Start ONG. Start ONG este un program lansat de Kaufland România şi implementat de Asociaţia Act for Tomorrow. Domeniile vizate sunt: educaţie, sănătate, mediu, social şi cultură. Valoarea totală a programului este de 500.000 euro. Programul Start ONG este cel mai simplificat instrument de finanţare comunitară destinat ONG-urilor tinere, instituţiilor non-administrative şi grupurilor informale / de iniţiativă.