Orele de start din fotbalul judeţean se modifică

Programul meciurilor de sâmbătă şi duminică

Ora de start a meciurilor din fotbalul judeţean se modifică pentru acest sfârşit de săptămână. Este şi normal luând în considerare faptul că se face seară tot mai repede. Juniorii din Liga 4 vor primi fluierul de start la ora 15:00, iar seniorii din Liga 4 şi Liga 5 de la ora 17:00. La înţelegerea echipelor orele se pot modifica.

Mari derby-uri nu sunt în program pentru acest weekend. După clasament, Apa – Halmeu pare a fi cel mai interesant în Seria A din Liga 4, iar în Seria B meciul dintre Tăşnad şi Doba. În Seria C avem meciul dintre AS Căpleni (locul 2) şi Frohlich Foieni (locul 3), iar CSM Satu Mare bifează un nou meci amânat.

Vă prezentăm programul din fotbalului judeţean de la sfârşit de săptămână, iar în numărul următor vom reveni cu oficialii delegaţi de Asociaţia Judeţeană de Fotbal Satu Mare.

Liga 4

Seria A (etapa 4)

Sâmbătă, 14 septembrie, 11:00 – sen. / 13:00 – jun.

• AS Livada – Talna Oraşu Nou

Sâmbătă, 14 septembrie, 15:00 / 17:00

• Voinţa Lazuri – Energia Negreşti

• Victoria Apa – Speranţa Halmeu

Duminică, 15 septembrie, 15:00 / 17:00

• Dacia Medieşu Aurit – Sportul Botiz

• Venus Dumbrava – Olimpia MCMXXI

• Voinţa Turţ – Turul Micula

Seria B (etapa 4)

Sâmbătă, 14 septembrie, 15:00 / 17:00

• Unirea Tăşnad – Voinţa Doba

Duminică, 15 septembrie, 15:00 / 17:00

• Voinţa Babţa – Luceafărul Decebal

• Ştiinţa Beltiug – Someşul Oar

• Crasna Moftinu Mic – Viitorul Vetiş

• Cetate Ardud – Recolta Dorolţ (amânat)

• Someşul Odoreu – Unirea Păuleşti (nu se dispută)

Seria C (etapa 5)

Sâmbătă, 14 septembrie, 15:00 / 17:00

• Victoria Carei – Victoria Tiream

Duminică, 15 septembrie, 15:00 / 17:00

• Viitorul Lucăceni – Recolta Sanislău

• AS Căpleni – Frohlich Foieni

• Schamagosch Ciumeşti – Unirea Pişcolt

• Stăruinţa Berveni – Fortuna Căpleni

• AS Ghenci – Schwaben Cămin

• CSM Satu Mare – Real Andrid (amânat)

Liga 5 (etapa 3)

Seria A

Sâmbătă, 14 septembrie, ora 17:00

• Vulturii Santău – Kneho Urziceni

Duminică, 15 septembrie, ora 14:30

• Olimpia Domăneşti – Termala Dindeşti

• Platanul Marna – Olimpia Căuaş

Duminică, 15 septembrie, ora 17:00

• Gloria Moftinu Mare – Dacia Supur

Seria B

Sâmbătă, 14 septembrie, ora 17:00

• Codreana Homoroade – AS CS Diferit

Duminică, 15 septembrie, ora 17:00

• Ugocea Porumbeşti – Unirea Bercu

• Prietenia Crucişor – Egri Sasok Agriş

• Recolta Dorolţ II (Dara) – Viitorul Viile SM