Orban: Săptămâna viitoare va fi adoptat ordinul privind regulile de protecţie a sănătăţii în campanie şi la vot

Premierul Ludovic Orban a declarat că la începutul săptămânii viitoare urmează să fie aprobat ordinul privitor la regulile de protecţie sanitară care vor fi aplicate pe perioada campaniei electorale şi pe perioada exercitării dreptului de vot la alegerile locale.

„Am organizat două întruniri pe care le-am considerat absolut necesare. Prima întrunire fost o videoconferinţă cu prefecţii, cu directorii Direcţiilor de Sănătate Publică, cu manageri de spitale, cu şefi de secţie de terapie intensivă şi cu alte structuri de la nivelul serviciilor deconcentrate. Am evidenţiat în amănunt toate procedurile care se derulează, insistând foarte mult asupra modului în care se lucrează, solicitând operativitate, promptitudine de la recoltarea exudatului nazofaringian, care să se facă de ambulanţe, în cazul solicitărilor la 112 a pacienţilor care au simptome uşoare, de Direcţiile de Sănătate Publică, ulterior toate procedurile care se derulează din momentul recoltării, diagnosticării, repartizarea către centrele de diagnosticare, transmiterea informaţiilor de la centrele de diagnosticare către Direcţiile de Sănătate Publică, informare imediată a pacienţilor care sunt diagnosticaţi pozitiv sau negativ cu rezultatul diagnosticului, dispunerea măsurilor în funcţie de situaţie, măsura, în cazul celor diagnosticaţi pozitiv, care înseamnă practic evaluarea medicală în decursul celor 48 de ore, ca urmare a emiterii dispoziţiei de către directorul Direcţiei de Sănătate Publică, evident, un accent deosebit pe viteza de derulare a anchetei epidemiologice pentru toate persoanele care au fost diagnosticate pozitive, astfel încât Direcţia de Sănătate Publică să poată să ia deciziile de carantinare la domiciliu a persoanelor care au intrat în contact cu persoana pozitivă. Evident, am abordat toate temele legate de creşterea capacităţii de tratare, atât în secţiile normale, în spitalele COVID şi spitalele de suport, cât şi în secţiile de terapie intensivă, asigurarea personalului disponibil pentru a putea asigura tratarea în cele mai bune condiţii a tuturor pacienţilor infectaţi cu coronavirus.

A doua întâlnire a fost o întâlnire cu Ministerul de Interne, Ministerul Sănătăţii, Autoritatea Electorală Permanentă, Institutul Naţional de Sănătate Publică, pentru a defini foarte clar regulile de protecţie a sănătăţii pe perioada campaniei electorale şi, de asemenea, pe perioada exercitării dreptului de vot de către cetăţeni în ziua votului. Am discutat în detaliu amănuntele legate de regulile care trebuie impuse pe perioada campaniei electorale, de asemenea, regulile privitoare la constituirea birourilor electorale ale secţiilor de votare, modul de funcţionare a birourilor electorale ale secţiilor de votare, modul de organizare a votului, astfel încât să se asigure păstrarea unei distanţe fizice. De asemenea, am discutat detalii legate de regulile care trebuie instituite pentru asigurarea dreptului de vot a cetăţenilor români care nu se pot deplasa, care, fie sunt în situaţia de a fi imobilizaţi dintr-o cauză medicală la domiciliu, fie sunt infectaţi cu coronavirus, sunt trataţi fie în spital, fie la domiciliu, deci sunt în izolare la domiciliu, fiind pozitivi, deoarece ei nu se pot deplasa la secţia de votare. De asemenea, asigurarea dreptului de vot şi pentru persoanele pentru care s-a dispus carantinarea la domiciliu, ca urmare a anchetelor epidemiologice. Până mâine seară urmează să fie finalizat draft-ul de ordin comun al Ministerului Sănătăţii, Ministerului de Interne şi Autorităţii Electorale Permanente, îl voi trimite spre consultare către liderii celorlalte formaţiuni politice şi ne dorim la începutul săptămânii viitoare să-l adoptăm sub formă de ordin comun.” a declarat premierul Orban.