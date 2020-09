Orban: PSD vrea falimentul României

Premierul acuză PSD că a băgat România în faliment. Acuzaţia vine după ce PSD a modificat la comisie rectificarea bugetară. Dacă modificările adoptate la comisie trec şi în plenul reunit, pensiile trebuie majorate cu 40%.

„Nu pot să cred că această nenorocire poate să treacă. Repet, provoacă, în total, un surplus de cheltuieli de 6,3% din PIB: 1,5 pe anul ăsta şi 4,6 sau 4,7, pe baza calculelor, pe anul viitor. Deci, este de nesuportat. Mai ales că este însoţită de amendamentul Orlando, valetul lui Vîlcov, cel care a pus pe butuci bugetul României şi a făcut praf economia românească, prin care se reduce plafonul de îndatorare la 40% din PIB, adică nu va mai permite României să se împrumute. Eu vă spun sincer, o asemenea nebunie nu am văzut în 30 de ani. Eu nu am crezut că acest partid poate să alunece într-un asemenea delir antiromânesc, că poate să voteze asemenea absurdităţi, asemenea aberaţii antieconomice. Este ceva de neimaginat. Partidul ăsta şi-a pierdut complet busola. Nu mai are nicio legătură cu realitatea şi cu interesul fundamental al României. (…) Noi vom lupta să nu fie adoptat raportul în plen. Le mulţumesc partenerilor din USR-PLUS, PMP, UDMR, Grupul Minorităţilor, care nu au participat la acest masacru al finanţelor publice româneşti care s-a petrecut astăzi în Comisia de buget. Ne vom lupta în plen să respingem acest raport, vom solicita retrimiterea la comisie pentru refacerea raportului; în cazul în care va fi adoptat, îl vom ataca la Curtea Constituţională şi vom modifica aceste prevederi care, repet, aruncă în România în faliment. PSD vrea falimentul României. România n-are nevoie de duşmani externi, pentru că are cel mai periculos duşman în interior, care este PSD.” a spus premierul Orban.