Orban: Nu vom creşte taxele şi impozitele

Luni, 9 noiembrie, premierul Ludovic Orban a declarat că Guvernul nu are obligaţia de a prezenta Legea bugetului de stat şi Legea bugetului asigurărilor sociale de stat în faţa Parlamentului spre dezbatere, întrucât este un an electoral. Prezent, în Parlament, la „Ora prim-ministrului”, el a dat asigurări că anul viitor nu vor fi majorarte taxele şi impozitele şi s-a declarat surprins de invitaţia în Parlament.

„Vă mărturisesc că, oarecum, mă surprinde această chemare tocmai din partea grupului parlamentar PSD, care a deţinut guvernarea trei ani de zile după alegerile din 2016 şi care s-a dovedit că a nesocotit reglementările legale privitoare la elaborarea Legii bugetului de stat şi a Legii bugetului asigurărilor sociale de stat.

Bugetul pentru anul 2017, un an postelectoral, a fost transmis de Guvernul Grindeanu în 31 ianuarie 2017, învestirea Guvernului Grindeanu având loc în data de 4 ianuarie. Bugetul pentru anul 2018 a fost transmis Parlamentului de Guvernul Tudose în 7 decembrie, în condiţiile în care anul 2017 nu a fost un an electoral, iar bugetul pe anul 2019 a fost transmis Parlamentului spre dezbatere abia în februarie 2019.

În ceea ce priveşte reglementările legale, aici lucrurile sunt clare: în an electoral, cum este anul 2020, sigur că, probabil, unii dintre dumneavoastră nu vor ca alegerile să se organizeze în data de 6 decembrie; cu toate astea, alegerile parlamentare sunt programate să se desfăşoare în data de 6 decembrie. Deci, suntem în an electoral, iar obligaţia de depunere a proiectului Legii bugetului de stat este aceea ca Guvernul să depună proiectul de lege al bugetului de stat în termen de 15 zile de la învestirea noului Guvern. Ca atare, sincer, sunt un pic nedumerit privitor la această chemare în faţa Camerei Deputaţilor. Cu toate acestea, respect instituţia Parlamentului, m-am prezentat şi vă spun că, sigur, chiar dacă actualul Guvern nu are obligaţia de a prezenta Legea bugetului de stat şi Legea bugetului asigurărilor sociale de stat în faţa Parlamentului spre dezbatere, întrucât suntem într-un an electoral, noi suntem în procedurile legale de întocmire a bugetului de stat şi a bugetului asigurărilor sociale de stat.” a declarat premierul Orban de la tribuna Camerei Deputaţilor.

El a subliniat că munca Executivului „este îngreunată de faptul că, din păcate, foarte multe legi adoptate de Parlament au generat cheltuieli suplimentare, fără să fie asigurate resursele financiare pentru a putea susţine aceste cheltuieli.”

Cu toate acestea, Orban a dat asigurări că nu vor creşte taxele şi impozitele şi a promis că în buget vor fi asiguraţi banii pentru creşterea pensiilor.

„Ce pot să vă spun este că în construcţia bugetară pe care o pregătim, nu vom creşte taxele şi impozitele. Orice creştere de venituri pe care o vom include în construcţia bugetară va avea la bază creşterea economică, va avea la bază o mai bună colectare a taxelor şi impozitelor, pe baza unei eficientizări a activităţii ANAF, a activităţii Ministerului Finanţelor, pe baza digitalizării activităţii de colectare a taxelor şi impozitelor, de asemenea, pe baza lovirii evaziunii fiscale acolo unde ea există.

De asemenea, în construcţia bugetară, evident, trebuie să ţinem cont de cheltuielile care sunt prevăzute şi vom asigura banii necesari pentru a susţine creşterea pensiilor pe care am adoptat-o prin ordonanţă de urgenţă. De asemenea, vom asigura resursele financiare necesare pentru a face faţă cheltuielilor de personal şi cheltuielilor sociale,” a mai spus premierul.