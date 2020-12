Orban, la inaugurarea „unei centuri care cuprinde aproape 17 kilometri”

Preşedintele Klaus Iohannis, premierul Ludovic Orban şi ministrul Transporturilor Lucian Bode au participat la inaugurarea centurii municipiului Bacău (17 km).

Premierul spune că drumul de ocolire a fost finalizat cu un an mai devreme.

„Am ţinut să fiu prezent, alături de domnul preşedinte Iohannis şi de domnul ministru al transporturilor şi de ceilalţi invitaţi, la această realizare de excepţie şi, anume, finalizarea unei construcţii, a unei centuri care cuprinde aproape 17 kilometri din viitoarea Autostradă A7, cu mai mult de un an înainte de termen. Această realizare demonstrează foarte clar că există constructori în România care au cu adevărat capacitatea de a face lucrări de calitate, de a face lucrări repede şi de a fi competitivi în valoarea lucrărilor care sunt efectuate, din punct de vedere al preţului. Sigur că de când a venit la guvernare, lucrările pe această centură a Bacăului au fost vizitate foarte des de foştii guvernanţi şi tot foarte des, foştii guvernanţă au venit cu tot felul de fake news-uri şi bazaconii legate de derularea lucrărilor. Vreau ca lucrurile să fie foarte clare şi oamenii să ştie adevărul, câteva lucruri simple: când am fost investiţi ca Guvern de către Parlament, progresul fizic era de 27%. Tot ce vedeţi aici s-a realizat de la 27% în anul de guvernare. Doi: am rezolvat toate problemele care ţineau de acordul de mediu, care era extrem de important. Trei: în mandatul guvernului nostru, Comisia Europeană a aprobat finanţarea din fonduri europene a acestui proiect, tocmai pentru că am reuşit să realizăm toate documentaţiile şi toate procedurile în conformitate cu exigenţele de la nivelul Uniunii Europene. Cu acest prilej, vreau să spun limpede că următorii patru ani şi, de ce nu, următorii opt ani vor fi ani în care Moldova va primi ceea ce aştepta de 30 de ani de la cei pe care i-a învestit cu încredere în ultimii 30 de ani, mă refer la PSD, şi nu le-au oferit cei de la PSD ceea ce aşteptau moldovenii. Moldova va beneficia de ample proiecte de investiţii care vor avea un impact major asupra nivelului de dezvoltare al Moldovei, asupra calităţii vieţii, asupra veniturilor locuitorilor din judeţele Moldovei. Aveţi planşe deocamdată acolo, dar pot să vă spun că pentru fiecare planşă pe care o vedeţi acolo, indiferent că este vorba de Autostrada A7, care face legătura între Bucureşti şi ieşirea din ţară pe la Siret, pe toate cele patru tronsoane prezentate sunt în faze aproape finale documentaţiile tehnico-economice, studii de fezabilitate. De asemenea, în unele cazuri vor fi gata şi proiectele tehnice, adică imediat ce va fi adoptată Facilitatea de rezilienţă şi recuperare şi România va putea beneficia de cele 30 de miliarde negociate de preşedintele Klaus Iohannis, noi vom putea ajunge repede în situaţia de a semna contractele de construcţie pentru tronsoanele pe care le vedeţi de pe Autostrada A7. În ceea ce priveşte Autostrada Bacău – Braşov, vă vorbeşte un braşovean, şi vă spun lucrul acesta ca să înţelegeţi că am un plus de credibilitate în ceea ce spun: se va construi. Este o autostradă extrem de importantă, care va asigura suplimentar faţă de Autostrada Unirii, şi anume Autostrada Târgu Mureş – Iaşi – Ungheni, va asigura conectarea Moldovei, în special a Bacăului, a judeţelor de la sud de Bacău, va asigura conectarea cu infrastructura europeană de transport. De asemenea, v-aş spune câteva lucruri şi despre alte obiective de investiţii. Deja se lucrează la documentaţiile tehnico-economice pentru modernizarea căii ferate de pe Coridorul IX Paneuropean, de la Giurgiu până la ieşirea spre Ucraina. Deja sunt contracte pentru documentaţiile tehnico-economice şi urmează ca o parte dintre tronsoanele de cale ferată care urmează a fi modernizate să le finanţăm din viitorul exerciţiu financiar 2021-2027.

De asemenea, solicităm finanţarea, în cadrul PNRR, şi pentru un obiectiv de investiţii extrem de important, şi anume Canalul Siret – Bărăgan, o lucrare de investiţii abandonată de 30 de ani, care are un rol extrem de important în viitor. E clar că schimbările climatice pot să genereze secete, cum am avut în acest an, şi noi trebuie să fim pregătiţi în anii care vin cu soluţii pentru a putea asigura refacerea sistemelor de irigaţii sau construcţia de noi sisteme de irigaţii. Tot legat de infrastructură vă spun că mâine se va semna contractul de finanţare pentru apă şi canal pe judeţul Bacău. De asemenea, în ceea ce priveşte înfiinţarea de distribuţie de gaz, noi am demarat apeluri de proiecte, aşteptăm ca primăriile sau asocierile de primării să depună proiecte pentru că obiectivul nostru fundamental este să finanţăm din fonduri europene proiectele prin care gazul românesc să ajungă în casele românilor.” a declarat premierul Ludovic Orban.