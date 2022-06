Orban – Cîţu, sfârşit de meci

Competiţia internă din PNL, lupta la cuţite dintre Ludovic Orban şi Florin Cîţu, rămâne un moment jenant din istoria liberalilor, un model de cum nu trebuie să se facă politică.

Campania electorală din timpul pandemiei, având mai degrabă o miză de grup decât una de persoane, a aruncat o pată neagră peste imaginea unui partid care trecea drept un model de democraţie internă, de libertate de opinie. Rezultatul final al luptei, cu victoria lui Cîţu, a consfinţit diferenţa dintre puterea iluzorie a unui preşedinte de partid pus faţă-n faţă cu un prim ministru numit, propus de acel preşedinte. Meciul dintre Orban şi Cîţu a demonstrat că puterea executivă este superioară puterii politice. Primul ministru are şi pâinea şi cuţitul, în timp ce liderului partidului nu-i rămâne decât umbra unei puteri.

Preşedintele unui partid, a unei organizaţii locale, judeţene, trebuie să recurgă la tot felul de tertipuri pentru a-şi impune voinţa, pentru a numi în funcţie o persoană sau pentru a o demite. Un membru de partid, odată ajuns pe o funcţie executivă, de prim ministru cum a fost cazul lui Florin Cîţu, de vicepreşedinte de consiliu judeţean, de viceprimar, ba chiar şi de director de instituţie, nu se mai lasă dat jos la un ordin al celui care l-a propus şi susţinut.

Sunt nenumărate exemple. Ridicarea sprijinului politic nu este suficient pentru schimbarea unui politician care nu mai respectă linia partidului, dar mai ales nu dă dovadă de umilinţă în faţa şefului. Florin Cîţu, în scurta lui carieră politică, a distrus mitul politicianului servil faţă de şef. Exemplul lui este copiat de oameni din teritoriu, în special viceprimari, vicepreşedinţi de consilii judeţene, consilieri locali şi judeţeni. Chiar în perioada în care Florin Cîţu a înţeles că trebuie să-şi dea demisia din funcţia de preşedinte al Senatului, nemaiavând susţinerea conducerii partidului, păstrând proporţiile, acelaşi fenomen se petrece într-o organizaţie PNL, să presupunem dintr-un judeţ ca Satu Mare.

Ce poate face preşedintele organizaţiei, ce instrumente de control şi constrângere are? Nu altele decât a avut la dispoziţie Ludovic Orban când, ca preşedinte al partidului, a fost umilit de „echipa câştigătoare” a lui Florin Cîţu. Adică nu are nici putere, nici influenţă pentru a face ordine în partidul pe care-l conduce doar cu numele. Când grosul unei organizaţii de partid, naţionale sau locale, om după om, se coalizează şi îşi propun să-l debarce pe lider acesta nu mai are nicio scăpare.

Florin Cîţu a reuşit să întoarcă PNL împotriva lui Ludovic Orban. Când Nicolae Ciucă s-a săturat de figurile lui Florin Cîţu, a dat semnalul debarcării lui din funcţia de preşedinte al Senatului. Florin Cîţu, la fel ca Ludovic Orban, promite să rămână în viaţa politică. El se alătură seriei de foşti preşedinţi PNL din afara partidului, sau trecuţi pe linie moartă, de la Valeriu Stoica la Tăriceanu, de la Crin Antonescu la Raluca Turcan, urmaţi de numeroşi fruntaşi liberali sau de la fostul PDL. Cu cei plecaţi din organizaţiile judeţene PNL s-ar putea aduna o adevărată armată. Aici, sau şi aici, trebuie căutată cauza subţierii partidului de la un mandat la altul, de la un an la altul.

Cum va întâmpina PNL anul 2024 când vor avea loc patru rânduri de alegeri? Tăriceanu are partidul lui, Crin Antonescu nu se mai implică, Ludovic Orban va avea partidul său, Forţa Dreptei, Florin Cîţu va avea propria lui formaţiune politică. Ludovic Orban proroceşte că, după Florin Cîţu, îi vine rândul lui Nicoale Ciucă să fie aruncat la lada de gunoi a PNL. Nu este cazul să deplângem soarta oamenilor aruncaţi afară din PNL, necazul este că pe dreapta nu este un partid care să facă faţă PSD-ului.

Aparent odată terminat meciul dintre Orban şi Cîţu, în PNL nu există nicio dovadă că se va aşterne liniştea. Focare de scandal apar peste tot, în organizaţii locale şi judeţene, dar important este ca la vârf să fie linişte. Nimeni nu poate garanta că, în viitorul apropiat, lucrurile în PNL se vor aşeza într-un făgaş normal. Prin ricoşeu, ţinând se