Orban ar fi preferat ca USR-PLUS să nu fi avut un candidat propriu

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, marţi, că „ar fi fost mai bine” dacă Alianţa USR PLUS nu şi-ar desemna un candidat la alegerile prezidenţiale, explicând că în bătălia cu PSD se „fărâmiţează” votul. „E dreptul lor să îşi depună candidat, ar fi fost mai bine să nu îşi depună, pentru că în bătălia cu PSD-ul e practic o fărâmiţare a electoratului ne-PSD sau anti-PSD. Creează oportunităţi multiple. (…) Ce să le spunem dacă ei au zis din capul locului: noi ne punem candidat? E democraţie, orice formaţiune îşi poate depune candidat”, a declarat Orban, la TVR1.

„PSD-ul are încă, chiar dacă la alegerile acestea a luat 22,5%, are un electorat de vreo 23-24%. El a scăzut pentru că PSD, dacă vă aduceţi aminte, a câştigat alegerile cu 46,5%, iar în ianuarie, februarie, martie, era pe scoruri foarte mari, pentru că a primit bonusul de victorie şi era pe cincizeci şi ceva la sută. Azi a ajuns la mai puţin de jumate. Adversarul nostru politic este PSD şi coaliţia majoritară PSD-ALDE.

Eu nu sunt omul care să spun că PSD e gata, PSD e la pământ. PSD nu e reprezentat numai de liderii naţionali pe care îi are, PSD are o structură în administraţia locală cu aproape 1.700 de primari, are puterea în continuare, are guvernarea, controlează administraţia şi trebuie tratat cu foarte maximă seriozitate şi noi ne pregătim cu o strategie în care să ne luptăm cu PSD-ul, pentru că nu poţi să te lupţi cu alţii”, a spus Orban.