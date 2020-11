Orban anunţă suplimentarea paturilor ATI

Premierul Ludovic Orban anunţă suplimentarea locurilor la terapie intensivă pentru pacienţii infectaţi cu coronavirus. După incendiul de la Spitalul judeţean Piatra Neamţ, şeful Executivului a cerut verificări la secţii ATI.

„Am participat la o şedinţă cu conducerea Ministerului Sănătăţii. Am abordat două subiecte importante: primul subiect – planul de verificări efectuate de Direcţiile de Sănătate Publică, prin inspectorii sanitari, în toate secţiile de terapie intensivă din spitale; şi al doilea subiect – creşterea capacităţii de tratare a pacienţilor care au nevoie de internare în secţiile de terapie intensivă.

La primul subiect, am discutat foarte clar ce urmărim. Urmărim, practic, conformitatea cu reglementările, fie că e vorba de Ordinul 1500 sau de alte reglementări privind funcţionarea secţiilor de terapie intensivă. În urma acestor controale, o să existe un plan de conformare, care va fi adus la cunoştinţa managerilor spitalelor. Orice lucrare de reparaţie, orice achiziţie, orice modernizare necesară va fi inclusă în acest plan de conformare. De asemenea, pot să anunţ, de pe acum, că am discutat posibilitatea de a deconta toate aceste cheltuieli printr-o finanţare europeană nerambursabilă.

Iar la al doilea subiect, legat de creşterea capacităţii de tratare în secţiile de terapie intensivă, am discutat în detaliu situaţia pe fiecare judeţ, câte paturi de terapie intensivă sunt, câte paturi sunt disponibile. De asemenea, am discutat situaţia personalului şi a posibilităţilor de recrutare de personal suplimentar care să deservească secţiile de terapie intensivă şi, în urma acestei analize, va fi crescută capacitatea de tratare, inclusiv prin includerea a noi spitale care vor deveni spitale de suport COVID. În cadrul acestei discuţii legate de secţiile de terapie intensivă, am abordat un subiect pe care l-am mai abordat, de altfel: respectarea rigorilor prevăzute în Ordinul 1500 privind internarea în terapie intensivă, adică internarea doar a cazurilor care efectiv necesită internarea în terapie intensivă şi, în rest, funcţionarea acelor secţii intermediare despre care am tot vorbit, în care, evident, să existe posibilitatea de tratare pentru cazurile intermediare, dar să nu fie necesară internarea la terapie intensivă decât pentru acele cazuri care chiar necesită, în conformitate cu condiţiile de internare, internare în secţiile de terapie intensivă.” a spus premierul Orban.

Şeful Executivului şi-a propus ca săptămâna aceasta să fie suplimentate locurile la Terapie Intensivă cu 200 de paturi.

„Planul pe săptămâna aceasta prevede o creştere a capacităţii cu cel puţin 200 de paturi. Am discutat, pe săptămâna, sunt cel puţin 200 de paturi, sunt soluţii pe care le-am gândit pe fiecare regiune, sunt soluţii pe care le-am gândit şi pe Bucureşti.” a adăugat Orban.