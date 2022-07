Oraşul Ardud, cucerit de domniţe şi cavaleri

Liviu Pancu – directorul artistic al MedievArtFest Ardud, primarul Marius Ovidiu Duma, Simina Pop – managerul Casei de Cultură Dr. Augustin Mircea şi Cristian Micle – secretarul oraşului Ardud au susţinut joi, o conferinţă de presă, la sediul Muzeului de Artă din municipiul Satu Mare.

Au prezentat detalii despre festivalul care, în acest an, marchează o ediţie aniversară. Este al zecelea an când cavaleri şi domniţe, meşteşugari şi lănceri, readuc la viaţă legende uitate, dansuri tematice şi cântece medievale prin activităţi interactive pentru toate vârstele, spectacole speciale, show-uri cu flăcări.



Festivalul a debutat vineri cu o paradă a tuturor participanţilor.

„Oamenii sunt însetaţi de a participa la un festival medieval, un festival medieval care doar la Ardud este de o asemenea anvergură şi cu o asemenea priză la public. Şi asta o putem spune din constatările noastre, ale dumneavoastră, bineînţeles, şi din contactele pe care le-am avut pe parcursul timpului, atât aici la noi în judeţ, cât şi înafara judeţului, unde am avut surpriza să constatăm că sunt mulţi care au fost la festival, mulţi care cunosc Medievalul din Ardud, în întreaga ţară. Şi asta sigur pe noi ne face să perseverăm, să depunem tot efortul, în calitate de organizatori, pentru ca totul să iasă bine, totul să fie pe placul publicului”, a precizat primarul Ovidiu Duma.

Acesta a dat cuvântul directorului Casei de Cultură Dr Augustin Mircea, Simina Pop, care a început prin a mulţumi tuturor celor prezenţi pentru interesul arătat în ceea ce priveşte organizarea evenimentului. A explicat care sunt particularităţile din acest an ale evenimentului care a reuşit să facă Ardudul cunoscut nu doar în ţară, ci şi peste hotare.

„Ne bucurăm că în fiecare an avem un concept diferit, care vine în completarea unui ax central. În fiecare an se adaugă la acest axis mundi care este MedievArtFest se adaugă câte o filă, câte o frunzuliţă, dar încet-încet festivalul medieval de la Ardud conturează imaginea unui festival de factură naţională”, a precizat Simina Pop, director al Casei de Cultură Ardud, în calitate de organizator.

Simpozion internaţional despre dezvoltarea Ardudului

A mai vorbit despre simpozionul internaţional de istorie care va avea loc la Primăria Ardud, şi va fi moderat de referentul cultural Ştefan Berci, şi acesta, prezent şi el la conferinţa de presă de joi.

„Se împlinesc 10 ani şi pe parcursul acestor 10 ani am avut ocazia să colaborăm cu specialişti în istorie, din diferite părţi ale lumii. În fiecare an alegem o temă care influenţează sau a influenţat istoria locală. Anul acesta se împlinesc 100 de ani de la încoronarea regelui Ferdinand I al României şi a reginei Maria şi în această perioadă a domniei regelui, şi Ardudul a cunoscut anumite progrese şi a cunoscut o anumită prosperitate, care dorim să fie reliefată, scoasă în evidenţă de cărte specialişti”, a precizat referentul cultural Ştefan Berci.

A mai menţionat că speră ca toţi iubitorii de istorie din judeţ să participe şi să fie împreuă la acest simpozion, care va mai pune o cărămidă la ceea ce înseamnă istoria oraşului Ardud.

Ultimul dintre cei prezenţi la conferinţă care a luat cuvântul a fost directorul artistic şi sufletul festivalului, Liviu Pancu.

„Legat de medievalul din Ardud, dincolo de experienţele cu care am venit, am încercat să-l particularizez. Nu găsiţi ce se întâmplă la Ardud într-un alt festival. Şi de ce? Principiul e foarte simplu. Necesită mai multă muncă, dar fiecare ediţie a Fetivalului a avut particularităţile sale. An de an s-au adus teme noi. La mulţi ani pentru această ediţie jubiliară, pentru că totul se derulează într-un spirit şi într-un act de iniţiere al Drăgoşeştilor”, a declarat directorul artistic Liviu Pancu.

Este ultimul an în care va îndeplini misiunea de a se ocupa de programele artistice ale Festivalului Medieval din Ardud, pentru că a reuşit să atingă pragul maxim al performanţei la acest capitol. Tocmai din acest motiv ediţia din 2022 va fi una explozivă, plină de energie. Prin urmare, organizatorii îi invită, cu mult drag şi entuziasm, pe sătmărenii iubitori de acest gen de evenimente, să participe la multitudinea de programe şi ateliere pregătite special pentru ei. Este vorba despre zilele de vineri, sâmbătă şi duminică, respectiv 22, 23 şi 24 iulie, timp în care participanţii vor avea prilejul de a se implica în zeci sau chiar sute de programe şi activităţi­.