Oră deschisă antidrog la Liceul Teoretic “George Pop de Băseşti” Satu Mare

Luni, 13 februarie, elevii claselor a IX-a şi a X-a de la Liceul Teoretic „George Pop de Băseşti” Satu Mare au participat la o lecţie deschisă despre capcana drogurilor, susţinută de specialistul Camelia Iacob de la Centrul de Prevenire Evaluare şi Consiliere Antidrog (CPECA Satu Mare).

Elevii au aflat ce înseamnă abuzul şi dependenţa de droguri, cum putem salva o persoană dependentă de aceste substanţe nocive şi cât de mult rău le poate face. În cadrul lecţiei, elevii au urmărit şi două filmuleţe explicative despre consumul nociv de substanţe interzise. A fost o oră interactivă, plină de învăţăminte, în care tinerii au pus întrebări pertinente despre viaţa de adolescent.

Activitatea, cuprinsă în proiectul naţional ,,Abilităţi pentru acţiune” a avut ca scop informarea elevilor cu privire la riscurile consumului şi a dependenţei de droguri, urmărindu-se în mod special următoarele teme de discuţie: cauzele consumului de droguri la adolescenţi; etapele şi urmările consumului de la experimentare la dependenţa de droguri; riscurile consumului (pierderea cunoştinţei, agresivitate, comiterea unor infracţiuni, etc); clarificarea unor aspecte legislative legate de legalizarea şi toleranţa drogurilor dar şi aspecte legate de vârsta leagală pentru achiziţionarea drogurilor legale (tutun, alcool); consecinţele dependenţei de droguri (legale, psihologice şi sociale).

,,Abilităţi pentru acţiune” este un proiect naţional care are la bază programul Lions Quest. Programul se fundamentează pe abordarea educaţională cunoscută sub denumirea „învăţare socială şi emoţională” (Social and Emotional Learning -SEL).

Învăţarea socială şi emoţională este un proces prin intermediul căruia copiii şi adulţii îşi însuşesc şi aplică cunoştinţe, atitudini şi deprinderi necesare înţelegerii şi gestionării emoţiilor, îşi stabilesc obiective, îşi dezvoltă empatia faţă de alţii, formează relaţii constructive şi iau decizii responsabile.

Obiectivele programului sunt formarea unor abilităţi de viaţă, necesare luării unor decizii informate, corecte şi responsabile în legătură cu consumul de droguri; creşterea nivelului de informare, educare şi conştientizare a adolescenţilor referitor la riscurile consumului şi a dependenţei de droguri.

Deoarece perioada liceului coincide cu depăşirea dependenţei faţă de autoritatea adulţilor, creşterea importanţei valorii personale şi o mai mare exprimare de sine, programul se axează pe două credinţe fundamentale: Toţi elevii au calităţi; atunci când sunt sprijiniţi de mediul lor, elevii se dezvoltă emoţional, social şi şcolar, dobândind abilităţi pentru a gestiona situaţiile dificile din viaţa lor.