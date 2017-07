Optimile de la Wimbledon

Halep joacă cu Azarenka, luni după ora 15:00

România a rămas cu o singură sportivă la Wimbledon, proba de simplu. Sorana Cîrstea (63 WTA) a pierdut sâmbătă cu Garbine Muguruza, scor 2-6, 2-6, astfel că în continuare o vom avea doar pe Simona Halep.

După o zi liberă de duminică, luni începe partea a doua de la al treilea turneu de Grand Slam. Un turneu care continuă cu optimile de finală. Simona Halep va juca după ora 15:00 cu Victoria Azarenka. Învingătoarea va juca în sferturi cu câștigătoarea dintre Konta și Garcia. Dar iată programul optimilor la feminin și masculin:

Simplu – feminin

Ora 13:30

• A. Kerber (1 WTA) – G. Muguruza (15 WTA)

• A. Radwanska (10 WTA) – S. Kuznetsova (8 WTA)

• M. Rybarikova (87 WTA) – P. Martici (135 WTA)

• J. Ostapenko (13 WTA) – E. Svitolina (5 WTA)

După ora 15:00

• S. Halep (2 WTA) – V. Azarenka (683 WTA)

• C. Vandeweghe (25 WTA) – C. Wozniacki (6 WTA)

• J. Konta (7 WTA) – C. Garcia (22 WTA)

• A. Konjuh (29 WTA) – V. Williams (11 WTA)

Simplu – masculin

După ora 15:00

• R. Bautista Agut (18) – M. Cilic (7)

• S. Querrey (24) – K. Anderson

După ora 16:30

• A. Murray (1) – B. Paire

• R. Nadal (4) – G. Muller (16)

• M. Raonic (6) – A. Zverev (10)

• D. Thiem (8) – T. Berdych (11)

După ora 18:00

• A. Mannarino – N. Djokovic (2)

• G. Dimitrov (13) – R. Federer (3)

Tot luni, perechea Monica Niculescu/ Hao-Ching Chan (România/ Taiwan) va evolua pe terenul 16, în ultimul meci, împotriva cuplului Beatriz Haddad Maia/ Ana Konjuh (Brazilia/ Croația), în optimi de finală la dublu feminin.

Perechea Florin Mergea/Aisam-Ul-Haq Qureshi (Romania/Pakistan), cap de serie numărul 14, va juca, luni, în primul meci de pe terenul 17, de la ora 13:30, împotriva cuplului Lukasz Kubot/ Marcelo Melo (Polonia/ Brazilia), cap de serie numărul 4, în optimi de finală la dublu masculin.