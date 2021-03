Opt meciuri extrem de atractive joi în Europa League

Careianul Istvan Kovacs este rezervă la Slavia Praga – Rangers

16 echipe au mai rămas în lupta pentru trofeul Europa League. Faza optimilor începe chiar de azi cu opt meciuri extrem de atractive. Cele mai multe echipe le are Anglia (3), urmată fiind de Spania (2), Italia (2), Ucraina (2), Scoţia (1), Cehia (1), Grecia (1), Croaţia (1), Norvegia (1), Olanda (1), Elveţia (1). Nu are România echipă aici, dar are câţiva români implicaţi.

Sorţii au decis ca Nicolae Stanciu (Slavia Praga) şi Ianis Hagi (Rangers) să fie adversari în această seară, dar şi în manşa retur. Mai mult, UEFA a delegat o brigadă de arbitri din România la meciul de pe Eden Arena. Ovidiu Haţegan va fi ajutat de asistenţii Vasile Marinescu şi Sebastian Gheorghe, în timp ce al patrulea oficial va fi careianul Istvan Kovacs. Începând cu fazele eliminatorii ale acestei ediţii de Europa League, partidele beneficiază şi de arbitraj video. Astfel, în camera VAR pentru acest joc se vor afla doi italieni, Marco Di Bello – arbitru VAR şi Paolo Valeri – asistent VAR.

De asemenea, tot joi, de la aceeaşi oră, va avea loc şi meciul tur dintre Manchester United şi AC Milan. Observator de meci al acestei partide va fi Alexandru Deaconu, vicepreşedintele CCA.

Tot azi, antrenorul Mircea Lucescu (Dinamo Kiev) va încerca să obţină un rezultat bun pentru returul cu Villarreal care se va disputa în Spania.

Programul de joi al manşei tur din Europa League:

Ora 19:55

• Ajax – Young Boys

• Dinamo Kiev – Villarreal

• Manchester United – AC Milan

• Slavia Praga – Rangers

Ora 22:00

• AS Roma – Şahtior

• Granada – Molde

• Olympiakos – Arsenal

• Tottenham – Dinamo Zagreb

Meciurile sunt transmise în direct de canelele Digi Sport, Telekom Sport şi Look Sport.

Echipele din Anglia, favorite la titlu

Specialiştii o dau pe Manchester United drept favorită la câştigarea trofeului Europa League. Iar următoarele două favorite sunt celelalte echipe din Anglia: Tottenham şi Arsenal.

Iată ce cote am găsit la o casă de pariuri: Manchester United – 4,50, Tottenham – 5,50, Arsenal – 7.00, Ajax -10.00, AS Roma , Villarreal – 12.00, AC Milan – 15.00, Rangers – 21.00, Granada, Şahtior – 26.00, Slavia Praga – 36.00, Olympiakos – 41.00, Young Boys – 51.00, Dinamo Zagreb – 81.00, Dinamo Kiev – 101.0, Molde – 301.0.