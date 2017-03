Opt dintre lucrările lui Constantin Brâncuși, expuse pentru un an la Guggenheim Museum

Un număr de opt sculpturi aparținând lui Constantin Brâncuși vor fi expuse, timp de aproximativ un an, în cadrul Muzeului Guggenheim din New York, proiectul fiind susținut de reprezentanța locală a Institutului Cultural Român, se arată într-un comunicat de presă transmis joi AGERPRES.

Potrivit comunicatului ICR New York, pe parcursul a aproape un an, în perioada 17 martie 2017 — 3 ianuarie 2018, prestigiosul muzeu american, a cărui clădire finală a fost proiectată de celebrul arhitect Frank Lloyd Wright (și inaugurată în 1959), va face o importantă prezentare a operelor lui Brâncuși pe care le deține — aflate actualmente în depozite și inaccesibile publicului—, printr-o nouă aranjare a colecției permanente.

În această nouă expoziție, vor figura opt dintre sculpturile revoluționare ale lui Brâncuși, executate în lemn și marmură: The Sorceress / Vrăjitoarea, 1916-24; King of Kings /Regele Regilor, cca. 1938; Muse / Muza, 1912; Adam and Eve / Adam și Eva, 1921; The Miracle/ Miracolul (Foca[I]), 1930-32; Flying Turtle / Țestoasa zburătoare, 1940-45; Watchdog/ Câine de pază, 1916; Oak base / Soclu de stejar, 1920.

De asemenea, prezentarea va include o serie de fotografii ale atelierului lui Brâncuși din Paris și ale operelor sale in situ, realizate de Man Ray, Edward Steichen, Wayne F. Miller și de Brâncuși însuși.

„În primele decenii ale secolului XX, Brâncuși a creat un corpus de lucrări inovatoare, prin care a schimbat traiectoria sculpturii moderne. Pe parcursul acestei perioade, Brâncuși a trăit și a lucrat la Paris, pe atunci un centru artistic efervescent, o adevărată capitală mondială a artei, în care luau naștere și erau dezbătute numeroase tendințe și percepte moderniste. Brâncuși a devenit parte integrantă a acestor dezbateri, atât prin relațiile sale cu alți artiști, precum Marcel Duchamp, Fernand Léger, Amedeo Modigliani sau Henri Rousseau, precum și prin propria sa operă de pionierat. Aspirația de a exprima esența subiectelor sale prin forme simplificate și predilecția sa pentru tradiții artistice, diferite de cele ale Europei Occidentale, l-au condus la noi abordări stilistice. În plus, modul său personal de a-și prezenta operele, punând accentul, în egală măsură, pe lucrarea sculptată, dar și pe soclu, precum și pe interconexiunea dintre lucrări, în relație directă una cu alta, în loc de a fi concepute ca entități independente, a inaugurat noi modalități de percepere și întelegere privind natura obiectului de artă”, se menționează în comunicatul de presă.

Aceeași sursă afirmă că Muzeul Solomon R. Guggenheim a început colecționarea lucrărilor lui Brâncuși, cu predilecție, la mijlocul anilor 1950, sub conducerea celui de-al doilea director al său, James Johnson Sweeney. La vremea când Sweeney își începea mandatul de director, colecția era axată pe pictura „non-obiectivă”. Sweeney a extins în mod semnificativ politica de achiziții a muzeului și către alte genuri și tehnici, și, în special, către sculptură.

„Interesul Muzeului Guggenheim față de Brâncuși pe parcursul acelor ani a mers dincolo de prioritățile sale de colecționare a operelor: în 1955, muzeul a organizat și a găzduit prima expoziție majoră a lui Brâncuși (conform Guggenheim Museum website)”, se mai arată în comunicatul de presă.

Totodată, proiectul se înscrie în strategia ICR New York de celebrare, în 2017, a 141 de ani de la nașterea, respectiv de comemorare a 60 de ani de la moartea sculptorului Constantin Brâncuși, direcție majoră a strategiei multianuale a ICR pentru 2016-2019, precum și a agendei de diplomație publică și culturală a MAE.

„Marele eveniment expozițional deschide calea unei colaborări instituționale pe termen lung între Institutul Cultural Român, prin reprezentanța sa de la New York, și Guggenheim Museum. În plus, aceasta este o oportunitatea unică, ținând cont că asemenea prezentări speciale dedicate unui artist de către marile muzee de artă se întâmplă la intervale mari de timp, de câțiva ani sau chiar câteva zeci de ani”, se afirmă în comunicatul de presă.

Website-ul Guggenheim Museum înregistrează anual circa 6.000.000 de vizitatori virtuali, iar pragul muzeului este trecut, în fiecare an, de peste un milion de vizitatori (o medie de peste 80.000 vizitatori pe lună).