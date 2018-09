Opoziţia e convinsă că războiul intern din PSD va continua

PMP ar vrea moţiune de cenzură, dar PNL nu se grăbeşte să susţină ideea

Senatorul PNL Alina Gorghiu susţine că războiul civil din PSD va continua, alternativă la toxicitatea lui Liviu Dragnea e clar că nu există, guvernarea este şi rămâne blocată, majoritatea parlamentară nu mai există.

Senatorul PNL spune că social-democraţii au ajuns la chestiunea amnistiei şi graţierii înainte să ajungă la discuţia despre demisia lui Dragnea: ”Probabil au început cu chestiunile care li se păreau mai importante. Asta spune multe despre ceea ce este în mintea PSD”.

Tomac: PSD, un partid de bişniţari

Preşedintele PMP, Eugen Tomac, spune că PSD este un partid e bişniţari, iar Liviu Dragnea a făcut, din nou, trafic cu funcţii pe spatele românilor. Tomac susţine că acum este momentul pentru o moţiune de cenzură.

El precizează că din cele 30 de personaje ”curajoase” s-au mai trezit vorbind în sec despre demiterea lui Dragnea doar vreo 7-8, iar scrisoarea plină de semnături a devenit, aşa, peste noapte, o anonimă. ”Mai nimeni nu mai voia să şi-o asume în cadrul superşedinţei de partid. O făcătură care ne-a ţinut degeaba cu ochii pe televizor. Degeaba o Românie întreagă şi-a ţinut respiraţia timp de două zile. (…) PSD e un partid de bişniţari. Dragnea a făcut, din nou, trafic cu funcţii pe spatele nostru. A împărţit sinecuri în stânga şi-n dreapta ca să ajungă la toată lumea. Contra unui mic comision: funcţia de preşedinte al partidului. Călare pe tezaurul României, El Padre a făcut cadouri bucăţi din România prezentă şi cea viitoare. Ne-a amanetat, încă o dată, dezvoltarea. Asta pentru că îşi cunoştea foarte bine partenerii”, continuă Tomac.

Preşedintele PMP susţine că totul este de vânzare în PSD, inclusiv sufletele înaintaşilor noştri. ”Cadou pentru România celor 100 de ani de la Marea Unire. Care mai sunteţi pe acolo, treziţi-vă! Acum e momentul pentru o moţiune de cenzură. Dacă nu acum, când?”, încheie Eugen Tomac.

Băsescu: Dacă nu se depune moţiune e un blat ruşinos

Fostul preşedinte Traian Băsescu afirmă că opoziţia pare a face un blat ruşinos cu PSD refuzând să depună o moţiune de cenzură, acuzând PNL şi USR că pur şi simplu mimează opoziţia.

”În acest context, Ludovic Orban şi Dan Barna mimează opoziţia şi depun moţiuni simple împotriva lui Carmen Dan şi a lui Daea, moţiuni care constituţional nu au niciun efect, în loc să se alăture PMP şi să depună o moţiune de cenzură sănătoasă împotriva Guvernului Dăncilă, cu ceva şanse de reuşită şi pentru a continua să ţină PSD-ul în corzi”, continuă Băsescu. ”Moment politic mai bun pentru o moţiune de cenzură nu poate exista. (…) Dacă USR şi PNL nu găsesc motive pentru o moţiuni de cenzură, le sugerez să ia scrisoarea puciştilor Firea, Stănescu şi Ţuţuianu, s-o numească Moţiune de Cenzură împotriva Guvernului Dăncilă şi s-o depună. Din PSD vor avea sigur voturile puciştilor care sunt departe de a se dezice de acţiunea lor. Sunt unii care se cred pe ei deştepţi )…) şi pe noi proşti, care public justifică inacţiunea politică prin faptul că opoziţia nu are majoritate în Parlament. De acord. Dar un guvern mai bun decât Guvernul Dăncilă, cu care să nu ne fie ruşine în preşedenţia UE, putem avea? Eu sunt convins că da”, încheie Traian Băsescu.

Azi, BPN la PSD

Biroul Permanent Naţional al PSD se va reuni, luni, de la ora 11:30 la Parlament, în prima şedinţă după ce în CEx al PSD a fost dat vot de încredere lui Liviu Dragnea, potrivit unui anunţ al formaţiunii. La BPN vor participa şi contestatarii liderului social-democrat.