Opera „Nabucco“, în regia lui Rareş Zaharia, aplaudată în Germania

Regizorul Rareş Zaharia a obţinut un succes răsunător pe scena operei din Regensburg cu opera „Nabucco” de Giuseppe Verdi la debutul său, în Germania. Scenografia spectacolului este semnată de Helmut Sturmer.

După premiera de pe 15 septembrie, următoarele reprezentaţii au fost programate pe 18, 21, 24 septembrie, 3, 5, 9, 14 şi 20 octombrie, 10 şi 22 noiembrie, 1, 16, 19 şi 29 decembrie, 8 ianuarie 2019.

Aplauze intense, de peste 20 de minute, s-au putut auzi pe 15 septembrie 2018, la finalul premierei operei „Nabucco” de Giuseppe Verdi pe scena operei din Regensburg în deschiderea stagiunii. Câteva mii de spectatori au privit spectacolul în piaţa Bismarck din fata teatrului, pe ecrane uriaşe. Echipa de creaţie, din care, alături de Rareş Zaharia, face parte şi celebrul scenograf de origine română Helmut Stürmer, a reputat un binemeritat succes, confirmat ulterior si de consemnările presei germane.

O regie modernă, care se joacă cu referinţele culturale si istorice, centrată în jurul nebuniei personajului principal, cu imagini tulburătoare, sustţnută de un joc actoricesc fără cusur şi de o echipă internaţională de cântăreţi, au fost coordonatele acestui succes de răsunet.

Succesul a fost confirmat imediat, opera din Regensburg suplimentind seria de 15 spectacole prevăzute iniţial până în luna ianuarie cu unul in plus în data de 10 noiembrie, alte posibile date suplimentare fiind deja in studiu.