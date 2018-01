Opera ‘Impaled’ de Vlad Maistorovici se cântă la Londra

Victoria and Albert Museum şi Institutul Cultural Român lansează invitaţia la evenimentul „Opera weekender: Brighton Theatre presents IMPALED the opera”. Înainte de a porni în turneul unui Festival Internaţional, fragmente din prima operă semnată de compozitorul român Vlad Maistorovici, „Impaled”, vor putea fi urmărite în această după-amiază, în ambianţa The Lydia & Manfred Gorvy Lecture Theatre din Londra.

Pe un libret semnat de Richard Crane şi într-o versiune regizorală imaginată de Faynia Williams, vor evolua, în postura de protagonişti, soprana Becca Marriott, tenorul Oliver Brignall şi baritonul Matt Kellett.