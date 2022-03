ONRC: Aproape 5.300 de firme au fost radiate în prima lună din 2022

Numărul firmelor radiate la nivel naţional a crescut cu 22,75% în luna ianuarie 2022, comparativ cu perioada similară a anului trecut, până la 5.276, conform statisticilor Oficiului Naţional al Registrului Comerţului (ONRC).

Cele mai multe radieri au fost înregistrate în municipiul Bucureşti – 728 (cu 13,93% mai multe faţă de ianuarie 2021) şi în judeţele Constanţa – 252 (plus 26%), Timiş – 239 (plus 17,16%) şi Iaşi – 231 (plus 65%).

La polul opus, cele mai puţine radieri au fost consemnate în judeţele Ialomiţa – 31 (în creştere cu 10,71% faţă de prima lună a anului trecut), Covasna – 42 (minus 45,45%), Teleorman şi Caraş-Severin – 45 (plus 55,17%, respectiv plus 18,42%).

Pe domenii de activitate, numărul cel mai mare de radieri a fost înregistrat în comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, repararea autovehiculelor şi motocicletelor – 1.459 (plus 23% raportat la ianuarie 2021), construcţii – 473 (plus 22%), industria prelucrătoare – 445 (plus 18%), activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice – 429 (plus 13%).