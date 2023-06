Olimpia Satu Mare promovează după 13-3 cu Luceafărul Bălan! (Video, Foto)

Acum este oficial, din sezonul 2023-2024 judeţul Satu Mare va avea trei echipe de fotbal în Liga a 3-a. Sâmbătă, pe stadionul Someşul din municipiul Satu Mare, s-a desfăşurat returul barajului de promovare dintre Olimpia MCMXXI şi Luceafărul Bălan. Adică s-au întâlnit din nou campioanele judeţelor Satu Mare şi Sălaj.

Sătmărenii au pornit cu un avantaj confortabil de trei goluri, luat încă din tur pe Gâlgău Arena. Chiar şi aşa, Olimpia şi-a dorit să ofere suporterilor o victorie istorică. Apropo de suporteri, pe stadion au venit peste 2.500 de spectatori, un record al ultimilor ani în judeţul Satu Mare.

Filmul golurilor pe scurt:

Min. 10: 1-0 – Padilla deschide scorul dintr-un penalty. Duca Maris a fost faultat în careu.

Min. 14: 2-0 – Denis Batin marchează singur cu portarul, scăpat pe contraatac.

Min. 18: 3-0 – Alex Micle înscrie şi el din pasa lui Padilla.

Min. 35. 4-0 – Padilla înscrie din nou, iar emoţii nu mai sunt.

Min. 45+1: 5-0 – Emeriau înscrie din careul de 16 metri.

Min. 73: 6-0 – Emeriau îl lobează pe portar şi „sparge gheaţa” în repriza a doua.

Min. 75: 7-0 – Ştef şutează în diagonală la colţul lung şi marchează.

Min. 83. 8-0 – Şrepler obţine un penalty, Gombar marchează fără probleme.

Min. 90: 8-1 – Mureşan stabileşte scorul final: 8-1.

Olimpia MCMXXI promovează astfel cu scorul general de 13-3.

Olimpia: Vlăduţ Duca – Raul Apai, Alin Lung (cpt.), Aidebe Maxime, Florin Palinceac, Denis Batin, Maris Duca, Raul Ştef, Alex Micle, Elisama Padilla jr., Remi Emeriau. Rezerve: Adelin Oltean, Artem Tserr, Cristian Varga, Panin Kostiantyn, Eric Şrepler, Johnathon Bicknell, Alin Gombar, Luca Crainic. Antrenor: Cristian Popa.

Luceafărul: Szabolcs Kerekes – Ionuţ Marian, Dragoş Olteanu, Claudiu Cheţa (cpt.), Andras Kelemen, Alex Păcurar, Sebastian Rad, Mădălin Mureşan, Nicolae Danciu, Rareş Anca. Rezerve: Octavian Tala, Vlad Porumb, Marius Chiş, Mihai Doroftei, Marius Teglaş, Cristian Lupoian, Teodor Petrişor. Antrenor: Emil Ionaş.

Meciul a fost arbitrat de Andrei Baciu, Mihăiţă Noroc şi Iulian Brînză, toţi din Botoşani. Observator de arbitri: Cornel Pantea (Oradea). Delegat de joc: Emil Kemenes (Baia Mare).

Cristian Popa: A fost mai uşor decât mă aşteptam

După fluierul de final s-a sărbătorit într-un mod impresionant promovarea în eşalonul al treilea. Şi cu siguranţă sărbătoarea va continua în zilele următoare, după care vor începe pregătirile pentru sezonul următor.

”Ne bucurăm că am reuşit să promovăm şi suntem foarte fericiţi! Am trecut barajul cu brio, la pas şi mergem mai departe să pregătim ceea ce urmează în Liga a 3-a, pentru că acum începe greul. A fost mai uşor decât mă aşteptam, dar eram convins că vom câştiga. Echipa era prea montată şi îşi dorea prea mult această promovare. Nu am subestimat deloc adversarul pentru acest meci. 2-3 zile sărbătorim, după care eu mă apuc de lucru pentru evaluarea lotului şi pentru ceea ce urmează. Trebuie să vedem ce şi cum facem pe mai departe”, a declarat antrenorul Cristian Popa.

Echipe promovate

Echipele campioane judeţene care au promovat în Liga 3 şi au dreptul sportiv să joace în sezonul 2023-2024 sunt, conform liga2.ro: Viitorul Liteni (Suceava), CSM Vaslui (Vaslui), Olimpia MCMXXI Satu Mare (Satu Mare), Crişul Sântandrei (Bihor), CS Academica Recea (Maramureş), Industria Galda (Alba), ACS Mediaş (Sibiu), Ciucaş Tărlungeni (Braşov), CS Socodor (Arad), CSC Peciu Nou (Timiş), CSO Turceni (Gorj), SCM Râmnicu Vâlcea (Vâlcea), ACS ARO Muscelul Câmpulung (Argeş), ”FC U” Craiova 2 (Dolj), Progresul Fundulea (Călăraşi), SCM Dunărea Giurgiu (Giurgiu), Tricolorul Breaza (Prahova), ACS Hamangia Baia (Tulcea), Viitorul Şuţeşti (Brăila) şi Axiopolis Cernavodă (Constanţa). La ”masa verde”, fără să joace, a promovat Viitorul Curiţa (Bacău).

Liga 3 începe pe 26 august

Sezonul 2023-2024 din Liga a 3-a va debuta pe 26 august. Dacă nu apar modificări, Olimpia MCMXXI va fi repartizată în Seria a 10-a. Din sezonul trecut au rămas echipele: FC Bihor, Gloria Bistriţa, CSM Satu Mare, Lotus Băile Felix, SCM Zalău, Minerul Ocna Dej, CSM Sighetu Marmaţiei CSM Victoria Carei şi CFR Cluj II. Ar mai interveni şi echipele retrogradate din Liga 2, respectiv cele promovate sâmbătă. Deci situaţia este incertă în acest campionat. Totul depinde de echipele care se vor înscrie, urmând ca apoi să se stabilească seriile. S-ar putea şi ca echipele din judeţul Satu Mare să fie repartizate în serii diferite. Totul se va decide într-o şedinţă a Comitetului Executiv FRF. Anul trecut, seriile au fost aprobate înainte cu 9 zile de startul sezonului.

Antrenorul Cristian Popa vine luni la Informaţia TV

Pentru a afla povestea promovării în eşalonul al treilea, la emisiunea Panoramic Sportiv de luni, 26 iunie, l-am invitat în studioul Informaţia TV pe antrenorul Cristian Popa. El nu va veni singur, urmând să aibă alături şi alte persoane din cadrul clubului. Emisiunea va începe la ora 19:30 pe postul de televiziune Informaţia TV, pe pagina de facebook Informaţia Zilei şi live pe www.informatia-zilei.ro (click pe televizorul-banner din partea dreaptă).

VIDEO – FOTO:

Sărbătoarea de la final:

Golul de 8-0:

Golul de 6-0:

Golul de 3-0:

Golul de 1-0:

Imagini înainte de start:

Foto:

Meciul a fost LIVETEXT AICI.