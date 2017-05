Olimpia rămâne pe locul 8 chiar dacă a pierdut

Dar înfrângerile în serie impun măsuri radicale la club

Cu meciurile din weekend, s-a mai dus o etapă, a 33-a, din campionatul Ligii 2 la fotbal. Finalul de sezon este aproape, în săptămânile următoare se vor disputa meciurile din ultimele 5 etape.



Pentru Olimpia Satu Mare ultima etapă nu a adus nimic bun. Cu amărăciune am consemnat o nouă înfrângere, 0-1 cu CS Balotești, a 7-a din acest sezon. :i al 9-lea meci fără victorie! În acest context nu sunt prea multe de spus în apărarea conducerii clubului, a antrenorilor, a jucătorilor.

După șapte înfrângeri, nu mai poți da vina pe ghinion, pe arbitri, pe bani sau pe nu știu ce comploturi, absolut imaginare, îndreptate împotriva Olimpiei. Pentru că acestea au fost, în linii mari, explicațiile, scuzele pentru înfrângeri oferite de conducerea clubului. Toți sunt vinovați pentru rezultatele dezastruoase. Mai puțin echipa, mai puțin conducerea și antrenorii. Fumigene aruncate pentru a păcăli opinia publică.

Ori, cu excepția restanțelor salariale, reale de altfel, lucrurile nu stau deloc așa. Ba dimpotrivă. Este ceva putred în cadrul clubului, al echipei. Unitatea grupului de jucători este spartă, fapt recunoscut de conducere. Dar unitatea o menține antrenorul dacă este bun pedagog.

Despre antrenor, conducere, jucători, ar fi multe de spus. Ne vom opri, decocamdată, doar la antrenor. Despre Bogdan Andone se spune că este un antrenor bun și că are câteva metode de pregătire peste tot ceea ce a fost până acum la Olimpia. Probabil că așa este. Dar e suficient? Rezultatele spun că nu. Iar Bogdan Andone este suficient de inteligent să știe că un antrenor este ținut în viață de rezultate. Și că are tot timpul valiza pregătită. Iar dacă nu are rezultate…

Dar, ca o părere personală, Andone n-ar trebui să demisioneze, pentru că de demisie este vorba, în momentul de față. Putea să o facă, și poate că era bine, înainte de meciul de la Arad. Dar s-a răzgândit. Acum trebuie să-și asume rezultatele și să meargă până la capăt. :i să-și asume transferurile de jucători, majoritatea putând fi considerate drept eșecuri. Pentru că din cei 10-11 jucători aduși de domnia sa doar 1-2 au dat satisfacție. Iar peste o lună, când le expiră contractele, vor pleca cu toții și, poate, ne vor băgă în comisiile FRF. Iar ai noștri vor rămâne și vor trage ponoasele.

Dar haideți să ne aruncăm privirile pe rezultatele etapei și asupra clasamentului. FC Brașov n-a reușit decât un egal la Reșița și a ieșit practic din cărțile promovării. În același timp Metalul, după acest 1-1 cu FC Brașov, este matematic retrogradată în Liga 3. CS Mioveni a câștigat greu meciul cu Clinceniul dar atacă în forță locul de baraj pentru Liga 1. Iar la Suceava ex-sătmăreanul Daniel Lung a marcat un gol pentru echipa lui.

Rezultatele etapei 33:

• CS Baloteşti – Olimpia Satu Mare 1-0

• CS Mioveni – Academica Clinceni 3-2

• Foresta Suceava – Luceafărul Oradea 2-0

• CSM Râmnicu Vâlcea – CS Afumaţi 0-3

• UTA Arad – Unirea Tărlungeni 3-0 (f.j.)

• Metalul Reşiţa – FC Braşov 1-1

• ASU Poli Timişoara – D. Călăraşi 4-1

• Chindia Târgovişte – Sepsi 1-1

Dacia Unirea Brăila și Juventus Bucureşti au stat.