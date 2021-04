Olimpia MCMXXI îşi face academie de fotbal

Despre înfiinţarea unei academii de fotbal în Satu Mare se vorbeşte de mai multă vreme prin oraşul şi judeţul nostru. O academie necesară, binevenită în contextul în care fotbalul de performanţă, activitatea sportivă în general, susţinută, finanţată de autorităţile locale şi centrale, a cam dispărut din Satu Mare.

Dar din păcate, în loc să vorbim de ce putem face noi, cu puterile noastre, se vorbeşte, unii se laudă chiar, cu o academie de fotbal cu finanţare venită din străinătate!? O optică ciudată cu toate că, în mod normal, finanţarea ar trebui să vină din partea autorităţilor române. Pe cale de consecinţă şi ale autorităţilor locale, ale Sătmarului, indiferent de culoare politică. Modele în acest sens avem destul de multe în ţară, chiar într-un judeţ vecin.

Dar nu despre asta este vorba în articolul de faţă ci de o “academie” ce se doreşte creată de “Asociaţia Voluntarilor Olimpişti” care se doreşte să îşi desfăşoare activitatea în jurul clubului Olimpia Satu Mare MCMXXI.

“Centrul de Copii şi Juniori Olimpia MCMXXI va funcţiona la Stadionul Someşul, iar antrenorii vor fi din rândul foştilor sau actualilor fotbalişti ai echipei. Olimpia deja are o echipă U18, rezervată pentru jucătorii sub 18 ani, dar se doreşte începând din sezonul următor formarea unor grupe pentru categorii de vârstă diferite. Obiectivul este ca academia să devină o forţă în sectorul juvenil, în următorii ani” se arată în comunicatul remis de conducerea clubului.

“Proiectul nostru a avut de la început ca fundament ce poate oferi oraşul şi judeţul Satu Mare fotbalului, dar şi ce poate fotbalul să ofere tuturor sătmărenilor. Sunt convins că pentru mulţi dintre noi, sunt foarte puţine lucruri care se pot compara cu momentul când îţi vezi copilul îmbrăcând tricoul Olimpiei, la orice nivel. De aceea, pasul următor, crearea unei academii de fotbal unde tinerele talente din Satu Mare să poata învăţa tainele fotbalului sub bagheta şi îndrumarea unor glorii din istoria Olimpiei, a fost unul firesc şi necesar.

Copii talentaţi din Satu Mare nu vor mai fi nevoiţi să plece în alte oraşe pentru a începe o carieră în fotbal. Vom avea un Centru de Copii şi Juniori al sătmărenilor şi pentru sătmăreni”, a declarat Cosmin Miclăuş, preşedintele clubului Olimpia Satu Mare MCMXXI.

Din punctul nostru de vedere, cu toate că în comunicat nu există nişte repere clare, bine definite, iniţiativa este lăudabilă, demnă de apreciat şi de susţinut. Când am spus “repere” ne-am referit la finanţare, bază sportivă, condiţii de pregătire, antrenori calificaţi etc. Dar aşa cum am mai spus, iniţiativa trebuie susţinută şi dusă mai departe.