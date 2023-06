Olimpia MCMXXI a ridicat titlul de campioană în Satu Mare! (Video, Foto)

Stadionul Someşul a găzduit sâmbătă meciul dintre Olimpia MCMXXI şi Sportul Botiz, contând pentru etapa cu numărul 9 din Liga 4 Elite, zona playoff.

S-au întâlnit două echipe aflate într-o formă excelentă în acest playoff, iar la capătul acestui meci s-a decernat titlul de campioană a judeţului Satu Mare, sezonul 2022-2023. Vă reamintim că Olimpia a devenit matematic campioană încă din etapa trecută când a câştigat derby-ul cu Oaşul Negreşti.

Sâmbătă, proaspeţii campioni din Satu Mare au ieşit de la vestiare printr-un culoar creat de oaspeţi, cei din urmă aplaudându-i şi felicitându-i în acest mod pentru succesul înregistrat în acest sezon.

Meciul de pe stadionul Someşul a început imediat după lovitura de start dată de invitatul special al gazdelor, Paul Kaiser, fost fotbalist, în prezent susţinător al Olimpiei.

Apoi, ambele echipe au reuşit să-şi creeze ocazii de a marca, să aibă perioade de dominare, însă tabela s-a modificat abia în minutul 39. Atunci, jucătorul Olimpiei, Gombar a şutat direct în poartă, spre vinclul drept, de la aproximativ 20 de metri. În scurt timp, gazdele şi-au dublat avantajul, pe lista marcatorilor trecându-şi numele şi Bicknell (min. 45). 2-0 avea să fie scorul la pauză.

Repriza a doua a debutat cu 2-3 ocazii irosite de Botiz. Apoi, campioana Sătmarului a marcat pentru 3-0 în urma unui contraatac finalizat de Eric Şrepler (min. 54). Acelaşi Şrepler avea să ducă scorul la 4-0, fiind servit excelent de Bicknell, fix în faţa porţii (min. 65). În ultimele minute de joc, Sportul Botiz a redus din diferenţă prin golul lui Sălăjan (min. 88). Avea să fie ultima reuşită, meciul Olimpia – Botiz terminându-se 4-1.

Olimpia: Vlăduţ Duca – Denis Batin, Markus Varga, Alin Lung (cpt.), Luca Crainic, Duca Mariş, Alin, Sombar, Artem Tserr, Alex Micle, Erich Şrepler, Remi Emirau. Rezerve: Adelin Oltean, Raul Apai, Cristian Varga, Maxime Aidebe, Florin Palinceac, Laurenţiu Caba, Panin Kostiantyn, Raul Ştef, Elisama Padila, Loois Bicknell. Antrenori: Cristian Popa, Csaba Fedak şi Ovidiu Suciu.

Botiz: Marius Coman – Ciprian Cireap, Temian Codrin, Robert Notigan, Darius Catricicău, Lucian Horea, Erik Rezmuves, Marius Oprea (cpt.), Gabriel Costea, Raul Koter, Marian Zima. Rezerve: Florian Nechita, Şandor Meşter, David Ardelean, George Onisa, Alessandro Mitrea, Sorin Sălăjan. Antrenor: Dan Gavrilescu.

Meciul a fost arbitrat de Simon Elek, Nagy Szabolcs, Vlad Ardelean. Observatorul delegat pentru acest meci a fost tocmai Zoltan Pataki, vicepreşedintele AJF Satu Mare.

Rezultatele etapei a 9-a:

• Oaşul – Oraşu Nou 4-2

• Olimpia – Botiz 4-1

• Tăşnad – Dorolţ 0-1

CLASAMENT

1.Olimpia MCMXXI 9 8 0 1 33-10 27p

2.Oașul 9 5 1 3 21-14 19

3.Unirea Tășnad 9 4 1 4 18-13 15

4.Recolta Dorolț 9 4 0 5 15-16 14

5.Sportul Botiz 9 4 0 5 15-24 12

6.Talna Orașu Nou 9 1 0 8 12-38 4

Etapa a 10-a, ultima (10-11 iunie): Botiz – Oaşul, Dorolţ – Olimpia, Oraşu Nou – Tăşnad.

Festivitate de premiere

Imediat după fluierul final a început marea sărbătoare în rândul gazdelor. Asociaţia Judeţeană de Fotbal Satu Mare, prin Zoltan Pataki şi Liviu Năstruţ, a oferit titlul de campioană Olimpiei, tricouri de campioni şi s-au pus pe piept cele mai preţioase medalii. La meci şi festivitate a fost prezent şi Ştefan Szilagyi, preşedintele AJF Satu Mare.

Cristian Popa: Ne-am organizat toţi, am fost uniţi!

După meciul cu Botiz, antrenorul Cristian Popa ne-a acordat un scurt interviu pe care-l redăm în continuare:

– Impresii după meci?

– Astăzi a fost un meci în care am jucat cu o echipă schimbată, am dat şansă mai multor jucători. Am avut o evoluţie bună. Am spus că vom juca ultimele etape pe care le avem deoarce ne interesează să mergem cât mai pregătiţi la baraj. A fost un sezon greu şi în care ne doream să câştigăm campionatul. Pot să spun că ne-am atins primul obiectiv. Urmează barajul, obiectivul cel mai important, pentru accederea în Liga a 3-a.

– Ce înseamnă acest titlu pentru echipă, club şi olimpişti?

– Înseamnă foarte mult acest titlu! De 5 ani, această echipă încearcă să ia titlul, iar acum am reuşit. Ne-am organizat toţi, am fost uniţi, am muncit mult, s-a muncit mult de când am venit, s-a muncit mult şi înainte. A fost un lot echilibrat şi valoric foarte apropiat, iar concurenţa a fost benefică pentru fiecare jucător.

– Aveţi un lot pregătit pentru Liga a 3-a?

– Este un lot pregătit pentru Liga a 3-a, dar va trebui să vorbim despre asta în momentul în care vom termina cu barajul şi vom fi promovaţi. Vom vorbi despre o evaluare a lotului pentru a putea merge în Liga a 3-a cu o echipă cât mai bună.

Urmează barajul cu Luceafărul Bălan

Campioana judeţului Satu Mare va juca la barajul pentru promovarea în Liga a 3-a contra campioanei judeţului Sălaj, Luceafărul Bălan. Manşă tur este programată pe 17 iunie, de la ora 18:00, iar returul la Satu Mare pe 24 iunie, de la ora 17:30.

Luceafărul Bălan este echipa care a eliminat în anul 2015 echipa a doua a Olimpiei Satu Mare (antrenori Mircea Bolba şi Cristian Popa), după o răsturnare de situație spectaculoasă. Este vorba de fosta Olimpia, lăsată să “moară” de autorități în Liga 2, în sezonul 2017-2018. Imediat după, în primăvara anului 2018 suporterii au decis să ducă mai departe spiritul olimpist și au înființat echipa Olimpia MCMXXI Satu Mare, în prezent campioana județului.

În altă ordine de idei, într-un meci jucat în ultima perioadă, Luceafărul Bălan avea următoarea componenţă: Kerekes Szabolcs – Kelemen Andras, Dragoş Olteanu, Marius Cheţa, Ionuţ Marian, Radu Danciu, Alex Păcurar, David Stan, Mădălin Mureşan, Cosmin Crăciun (cpt.) şi Rareş Anca. Rezerve: Octavian Tala, Raul Bumbaş – Tudor Petrişor, Marius Teglaş, Sebastian Rad, Vlad Porumb, Cristian Lupoian. Antrenor: Emil Ionaş. Delegat: Ioan Pop.

Lista campioanelor judeţului Satu Mare

Din arhivă aflăm că s-a ridicat al 54-lea titlu de campioană la fotbal în judeţul Satu Mare. Iată lista:

• 1968 -69 Rapid Satu Mare

• 1969 -70 Spartac Satu Mare

• 1970 -71 Voinţa Carei

• 1971 -72 Forestiera Bixad

• 1972 -73 Oaşul Negreşti-Oaş

• 1973 -74 Unirea Tăşnad

• 1974 -75 Constructorul Satu Mare

• 1975 -76 Minerul Turţ

• 1976 -77 Sticla Poiana Codrului

• 1977 -78 Minerul Turţ

• 1978 -79 Metalul Carei

• 1979 -80 Unio Satu Mare

• 1980 -81 Chimia Tăşnad

• 1981 -82 Unio Satu Mare

• 1982 -83 Unio Satu Mare

• 1983 -84 Constructorul Satu Mare

• 1984 -85 Stăruiţa Berveni

• 1985 -86 Foresta Satu Mare

• 1986 -87 Someşul Odoreu

• 1987 -88 Foresta Satu Mare

• 1988 -89 Voinţa Negreşti-Oaş

• 1989 -90 Minerul Turţ

• 1990 -91 Ardudeana Ardud

• 1991 -92 Samus Satu Mare

• 1992 -93 Dacia ’92 Grăniceri Satu Mare

• 1993 -94 Oaşul Negreşti-Oaş

• 1994 -95 Dacia ’92 Grăniceri Satu Mare

• 1995 -96 Someşul Satu Mare

• 1996 -97 Victoria Carei

• 1997 -98 Someşul Satu Mare

• 1998 -99 Oaşul Negreşti-Oaş

• 1999 -00 Şoimii Satu Mare

• 2000 -01 Frontiera Satu Mare

• 2001 -02 Victoria Carei

• 2002 -03 Minerul Turţ

• 2003 -04 Florenţa Odoreu

• 2004 -05 Fink Fenster Petreşti

• 2005 -06 Minerul Turţ

• 2006 -07 Turul Micula

• 2007 -08 Victoria Carei

• 2008 -09 Turul Micula

• 2009 -10 Victoria Carei

• 2010 -11 Olimpia Satu Mare

• 2011 -12 Someşul Cărăşeu

• 2012 -13 Someşul Cărăşeu

• 2013 -14 Someşul Oar

• 2014 -15 Olimpia Satu Mare II

• 2015 -16 Recolta Dorolţ

• 2016 -17 Unirea Tăşnad

• 2017 -18 Energia Negreşti-Oaş

• 2018 -19 CSM Satu Mare

• 2019 -20 CSM Satu Mare

• 2020 -21 Victoria Carei

• 2021 -22 Victoria Carei

• 2022 -23 Olimpia MCMXXI Satu Mare

