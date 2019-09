Olimpia MCMXXI a învins cu 15-0 echipa Venus Dumbrava

Scorul etapei din Liga 4 s-a înregistrat în partida Venus Dumbrava – Olimpia MCMXXI. Echipa oaspete, care a avut un start de campionat fulminant, s-a impus cu scorul de 15-0.

O diferenţă uriaşă pe care nu prea ştim pe seama a ce, a cui să o punem. Este echipa sătmăreană una foarte puternică? Ori cea din Dumbrava este una de nota 4? Oricum, Olimpia suporterilor va avea un cuvânt greu de spus în actuala ediţie de campionat a Ligii a 4-a. Tot la scor au câştigat Talna Oraşu Nou la Livada şi Victoria Carei în meciul cu Tiream. În schimb Ştiinţa Beltiug, una din protagonistele ediţiei trecute de campionat, a pierdut un nou meci şi are 0 puncte după 3 jocuri.

Altfel, „promovata” echipă a CSM-ului sătmărean nu a jucat nici în această etapă a 5-a din Seria C. Pe site-ul oficial al AJF se scrie că meciul cu Real Andrid a fost amânat. Dar, din alte surse, am aflat că echipa din Andrid nu are de gând să se prezinte la acest meci. Şi, probabil, nu va fi singura echipă care va refuza deplasarea la Satu Mare.

Seria A, etapa 4

AS Livada – Talna Oraşu Nou 1-9

Voinţa Lazuri – Energia Negreşti 1-3

Victoria Apa – Speranţa Halmeu 1-1

Dacia Medieş – Sportul Botiz 4-3

Venus Dumbrava – Olimpia MCMXXI 0-15

Minerul Turţ – Turul Micula 3-4

Clasament

Olimpia MCMXXI 4 4 0 0 32- 2 12 Talna 4 4 0 0 31- 5 12 Turul Micula 4 4 0 0 21- 7 12 Victoria Apa 3 2 1 0 5- 7 7 Speranţa Halmeu 4 2 1 1 4-13 7 Energia Negreşti 3 2 0 1 7- 3 6 Dacia Medieş 3 2 0 1 8- 5 6 Vointa Turţ 4 1 0 3 6- 9 3 Voinţa Lazuri 4 0 0 4 3-16 0 Sportul Botiz 4 0 0 4 6-21 0 AS Livada 4 0 0 4 2-17 0 Venus Dumbrava 3 0 0 3 3-28 0

Seria B, etapa 4

Unirea Tăşnad –Voinţa Doba 1-0

Voinţa Babţa – Luceafărul Decebal 2-2

Ştiinţa Beltiug – Someşul Oar 2-5

Crasna Moftinu Mic – Viitorul Vetiş 3-1

Cetate Ardud – Recolta Dorolţ (amânat)

Someşul Odoreu – Unirea Păuleşti (nu s-a disputat)

Clasament

Unirea Tăşnad 4 3 1 0 15- 3 10 Recolta Dorolţ 3 3 0 0 20- 2 9 Unirea Păuleşti 3 3 0 0 13- 4 9 Moftinu Mic 3 2 0 1 10- 6 6 Voinţa Doba 4 2 0 2 8- 8 6 Luceafărul 3 1 1 1 7- 6 4 Someşul Oar 4 1 1 2 8-23 4 Viitorul Vetiş 4 0 2 2 4- 8 2 Voinţa Babţa 4 0 2 2 8-14 2 Cetate Ardud 3 0 1 2 0-12 1 Ştiinţa Beltiug 3 0 0 3 5-12 0

Seria C, etapa 5

Victoria Carei – Victoria Tiream 7-0

Viitorul Lucăceni – Recolta Sanislău 2-3

AS Căpleni – Froelich Foieni 2-2

Scamagosch Ciumeşti – Unirea Pişcolt 5-1

Stăruinţa Berveni – Fortuna Căpleni 7-1

AS Ghenci – Schwaben Cămin 3-3

CSM Satu Mare – Andrid (amânat)

Clasament